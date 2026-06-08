El precio del dólar inició la sesión en S/3,503, con un alza de 0,97% respecto al cierre previo de S/3,470 el viernes pasado, a puertas de las elecciones generales en Perú. La subida ocurre hoy lunes, al día siguiente de las elecciones, en un contexto donde la incertidumbre electoral continúa marcando el comportamiento de los mercados locales en vista de que continúa el conteo de votos para definir al ganador de los comicios.

La segunda vuelta electoral se llevó a cabo este domingo 7 de junio entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El avance del conteo electoral continúa siendo el principal foco de atención para los mercados, explica Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Al cierre de las últimas actualizaciones, con el 93% de las actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori mantenía una muy estrecha ventaja de aproximadamente 40 mil votos sobre Roberto Sánchez Palomino.

“A pesar de un contexto débil para el dólar a nivel global, la demanda de cobertura en moneda extranjera viene reflejándose en las primeras operaciones del mercado cambiario”, explicó Huayta.

En el ámbito internacional, agregó, el índice del dólar global (DXY) retrocede levemente a 99.5, mientras los inversionistas esperan la publicación de las expectativas de inflación a un año de la Reserva Federal de Estados Unidos. Asimismo, los principales commodities operan con rendimientos mixtos: petróleo (+1.24%), oro (-0.26%), plata (+0.90%) y cobre (+1.5%).

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De otro lado, Huayta señaló que la bolsa peruana abrió con caídas por segundo día consecutivo, reflejando la cautela de los inversionistas y el ajuste de posiciones a la espera de una mayor claridad sobre los resultados oficiales.