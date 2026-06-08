Resumen

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Precio del dólar registró un alza de 0,72% en la apertura de hoy. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar registró un alza de 0,72% en la apertura de hoy. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión en S/3,503, con un alza de 0,97% respecto al cierre previo de S/3,470 el viernes pasado, a puertas de las elecciones generales en Perú. La subida ocurre hoy lunes, al día siguiente de las elecciones, en un contexto donde la incertidumbre electoral continúa marcando el comportamiento de los mercados locales en vista de que continúa el conteo de votos para definir al ganador de los comicios.

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