El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana continúa mostrando un sólido desempeño en la venta de viviendas nuevas, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y el financiamiento de programas habitacionales, de acuerdo con Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, elaborado por el gremio empresarial.

Sin embargo, este crecimiento enfrenta una preocupación cada vez más evidente: la reducción sostenida de la oferta de nuevos proyectos inmobiliarios, situación que podría traducirse en un incremento de los precios de las viviendas durante los próximos meses.

De acuerdo con el estudio, el lanzamiento de nuevos proyectos de vivienda se redujo en 16,5% durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Las mayores caídas se registraron en Lima Top (-46,3%) y Lima Centro (-44,4%), mientras que Lima Moderna apenas logró un crecimiento de 3,4%.

Asimismo, al cierre del primer trimestre del año existían 1.017 proyectos con oferta disponible en Lima Metropolitana, cifra que representa una disminución de 7,6% respecto al primer trimestre de 2025 y de 2,6% frente al trimestre previo.

Esta combinación de una demanda sostenida y una menor incorporación de nuevos proyectos ya está generando señales de tensión en el mercado inmobiliario. Según el informe, Lima Top se encuentra actualmente por debajo de los niveles considerados de equilibrio entre oferta y ventas, mientras que Lima Moderna se acerca rápidamente a una situación similar.

De mantenerse esta tendencia, el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas, producto de restricciones urbanísticas y dificultades en la gestión del desarrollo inmobiliario.

En contraste, las ventas de viviendas continúan creciendo de manera significativa en todos los segmentos del mercado. Particularmente, los segmentos Mivivienda y vivienda no social mantienen una tendencia positiva ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2023. Durante la presentación del estudio, Valdivia sostuvo que el riesgo de una escasez de viviendas ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

“Ya no es un riesgo. Es una realidad. Como hemos visto, hay menos oferta, sobre todo en Lima Top y también en Lima Moderna. Esto es una crónica de una contracción anunciada que veníamos advirtiendo desde hace varios años”, afirmó.

El representante de Capeco señaló que parte de esta situación responde a cambios normativos que han restringido el desarrollo de determinados proyectos habitacionales, especialmente aquellos orientados a sectores medios que anteriormente calificaban dentro de la vivienda social.

Según explicó, estas modificaciones han generado contradicciones en la política habitacional, pues mientras se promueve una mayor participación de la banca privada en el financiamiento de viviendas, se limitan las condiciones que permitían desarrollar proyectos accesibles para jóvenes profesionales y familias de ingresos medios.

Valdivia también advirtió que las trabas municipales y las restricciones urbanísticas en diversos distritos de Lima están dificultando la incorporación de nueva oferta inmobiliaria. Esta situación, indicó, termina expulsando a potenciales compradores hacia otros distritos y restringiendo las oportunidades de acceso a una vivienda cerca de sus centros de trabajo o de sus familias.

Finalmente, Capeco alertó que, de no revertirse estas condiciones, la reducción de la oferta podría profundizar en los próximos meses, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre política y económica. El gremio consideró necesario adoptar medidas que permitan recuperar el ritmo de desarrollo de proyectos habitacionales y garantizar que la creciente demanda encuentre una respuesta adecuada en el mercado, evitando así presiones adicionales sobre los precios de las viviendas.