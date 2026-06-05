Resumen

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De mantenerse esta tendencia, el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas. (Foto: Freepik).
De mantenerse esta tendencia, el mercado podría enfrentar una reducción de las ventas no por falta de interés de los compradores, sino por la insuficiente disponibilidad de viviendas nuevas. (Foto: Freepik).
Por Redacción EC

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana continúa mostrando un sólido desempeño en la venta de viviendas nuevas, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y el financiamiento de programas habitacionales, de acuerdo con Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, elaborado por el gremio empresarial.

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