De acuerdo con el informe del Banco Central de Reserva (BCR), diversos analistas coincidieron en que la expectativa del tipo de cambio para el cierre de 2026 y 2027 pasó de ubicarse en un rango de S/3,46 a S/3,50 por dólar.

“Para fines de 2028 estas expectativas se sitúan entre S/3,48 y S/3,53 por dólar”, explicaron los analistas.

Inflación de mayo del 2026

Por otro lado, en mayo de 2026, se registró una tasa mensual de la inflación de Lima Metropolitana de -0,16%, con lo que la inflación de los últimos doce meses se ubicó en 3,91%. Respecto a la inflación sin alimentos y energía (SAE) fue 0,09% en mayo y 4,44% en los doce últimos meses.

Las variaciones de precios con mayor contribución a la baja de la inflación de mayo se registraron en carne de pollo (-8,0%), legumbres frescas (-32,9%) y papa (-6,2%); mientras que aquellos rubros con mayor incidencia al alza corresponden a comidas fuera del hogar (0,8%), electricidad (4,2%) y otras frutas frescas (2,4%).

Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la expectativa de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se ubicó en 2,89% en mayo de 2026.

Asimismo, las expectativas de inflación de los agentes económicos para 2026 se ubicaron en un rango de 2,80% a 3,50%. Para 2027, los agentes esperan una inflación entre 2,25% y 2,60%, mientras que para 202 8, esta variable se situó entre 2,205 y 2,50%.

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En mayo, la expectativa de crecimiento del PBI para 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango entre 3,0% y 3,1%. Para 2027 y 2028, los agentes económicos esperan un crecimiento entre 3,0% y 3,3%.

Tasa de interés interbancaria en soles

El informe también reveló que del 28 de mayo al 3 de junio de 2026, la tasa de interés interbancaria promedio en soles fue 4,25% anual, mientras que en dólares fue 3,75% anual. Al 3 de junio de 2026, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días, la que se cobra a las empresas de menor riesgo, en soles fue 4,60% anual, y en dólares, 3,70% anual.

A la misma fecha, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles fue 4,73% anual y esta tasa en dólares fue 3,89% anual. Además, al 3 de junio, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en soles fue 4,83% anual y en dólares fue 4,16% anual.