Resumen

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El BCR proyectó que para fines de 2028 estas expectativas se sitúan entre S/3,48 y S/3,53 por dólar. (Foto: Agencia Andina)
El BCR proyectó que para fines de 2028 estas expectativas se sitúan entre S/3,48 y S/3,53 por dólar. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el informe del Banco Central de Reserva (BCR), diversos analistas coincidieron en que la expectativa del tipo de cambio para el cierre de 2026 y 2027 pasó de ubicarse en un rango de S/3,46 a S/3,50 por dólar.

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