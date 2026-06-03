José Fernando Reyes Llanos, mediante una carta dirigida al mandatario José María Balcázar, presentó su renuncia irrevocable al mando del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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“La decisión que hoy adopto responde a razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales que considero indispensables en el ejercicio de la función pública, particularmente en escenarios que involucran relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones de relevancia estratégica para el país”, indicó Reyes.

En el documento, Reyes consideró que “la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales, especialmente aquellos que podrían involucrar componentes relacionados con integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción, exigen no solo una evaluación de oportunidad comercial o política, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado, la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública que el Perú pueda tener ante la comunidad internacional”.

El ahora extitular del Mincetur remarcó que, siendo consecuente con su posición técnica, respecto a la necesidad “de que cualquier definición sobre dichas materias se produzca en salvaguardar de los intereses del Estado”, es que da un paso al costado del cargo que ocupó desde febrero del 2026.

“Reitero que mi actuación en el servicio público ha estado siempre guiada por los principios de integridad, responsabilidad y compromiso con el país, valores que seguirán orientando mi desempeño profesional”, finalizó.

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