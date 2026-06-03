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José Fernando Reyes Llanos ocupó el cargo de Ministro de Comercio Exterior desde febrero del 2026. Foto: Difusión
José Fernando Reyes Llanos ocupó el cargo de Ministro de Comercio Exterior desde febrero del 2026. Foto: Difusión
Por Redacción EC

José Fernando Reyes Llanos, mediante una carta dirigida al mandatario José María Balcázar, presentó su renuncia irrevocable al mando del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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