Resumen

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La Fiscalía inició una investigación preliminar por presunto homicidio calificado contra ocho miembros del Ejército. Foto: captura TVPerú/composición GEC
La Fiscalía inició una investigación preliminar por presunto homicidio calificado contra ocho miembros del Ejército. Foto: captura TVPerú/composición GEC
Por Redacción EC

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de un comunicado, reafirmaron que la patrulla militar, involucrada en la muerte de cinco jóvenes, respondió a un ataque armado por parte de una presunta red vinculada al narcotráfico.

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