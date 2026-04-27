El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de un comunicado, reafirmaron que la patrulla militar, involucrada en la muerte de cinco jóvenes, respondió a un ataque armado por parte de una presunta red vinculada al narcotráfico.

“Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa, conforme al artículo 20, inciso 3 del Código Penal, resultando personas fallecidas, heridas y un detenido”, se lee en el comunicado.

A su vez, precisaron que la participación de la Brigada de infantería del Ejército fue “con base en información de inteligencia y con conocimiento de la Fiscalía especializada en TID- Huancayo”.

Además, aseguraron que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía brindan las facilidades al Ministerio Público para que las investigaciones puedan llevarse de forma bajo el debido proceso, de forma transparente y se logré el esclarecimiento de los hechos .

¿Cuáles son las versiones alrededor del operativo militar?

La versión oficial señala que los efectivos respondieron a una agresión armada; sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra ocho militares involucrados en el operativo militar tras indicios de uso excesivo de la fuerza.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, manifestó que “se vienen identificando a las personas que han resultado muertas; una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales y transnacionales por tráfico de armas”.