El respaldo a la igualdad convive con estereotipos de género en este centro poblado de Huancavelica

Más de siete de cada diez estudiantes de la institución educativa César Vallejo, en el centro poblado de Pueblo Libre, en Huancavelica, perciben diferencias en el trato que reciben hombres y mujeres dentro del hogar. Una encuesta aplicada a estudiantes y padres de familia reveló que las responsabilidades domésticas, los permisos y las expectativas familiares figuran entre los aspectos donde estas diferencias se hacen más visibles.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue que los estudiantes perciben una distribución de roles en la que a las mujeres se les vincula principalmente con las labores domésticas y de cuidado, mientras que a los varones se les atribuye un rol más activo fuera del hogar.

“Esto es un reflejo de lo que pasa a nivel de la sociedad. Existe una cultura machista que aún persiste, sobre todo en nuestras comunidades rurales conservadoras”, explicó José Manuel Huamán Gutiérrez, responsable del Área Mujer, Familia y Género de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica. Añadió que estos roles suelen reproducirse dentro de las familias y luego se reflejan en la escuela y en la convivencia diaria de los adolescentes.

La investigación fue realizada por corresponsales escolares de la institución educativa César Vallejo, ubicada en el centro poblado de Pueblo Libre, Huancavelica. Foto: Facebook del I.E. César Vallejo

Las respuestas recogidas entre los padres de familia coinciden con la percepción de los estudiantes. Muchos reconocen que todavía existen diferencias en la distribución de responsabilidades, aunque consideran que estas pueden cambiar. “Hoy en día es igual varón y mujer; las tareas de la casa como cocinar, lavar o cuidar a los hermanos deberían repartirse en partes iguales”, señaló una madre de familia de Pueblo Libre entrevistada para esta investigación. Sin embargo, indicó que, en algunas actividades de mayor esfuerzo físico, como el trabajo en la chacra, los varones continúan asumiendo una mayor carga.

Especialistas señalan que las expectativas y estereotipos de género pueden influir en el desarrollo y las oportunidades de las adolescentes. Foto: Facebook del I.E. César Vallejo

Para comprender mejor estos hallazgos, la psicóloga de la institución educativa César Vallejo, Jaqueline Rodríguez Reyes, explicó que estos estereotipos pueden afectar la salud mental y la autoestima de los adolescentes. Según la especialista, muchas veces a las mujeres se les educa para ser complacientes, mientras que a los varones se les enseña a reprimir sus emociones, situaciones que pueden generar ansiedad, estrés e incluso depresión.

Una opinión similar compartió Giancarlos Ordóñez, especialista en Educación de Unicef, quien señaló que estas diferencias también limitan las oportunidades de desarrollo de las niñas, especialmente en zonas rurales. Explicó que muchas siguen asumiendo responsabilidades domésticas desde edades tempranas y recordó que solo el 9% de las mujeres que culminan la secundaria opta por estudiar una carrera de ingeniería, debido a estereotipos que todavía asocian determinadas profesiones con los hombres.

La investigación concluye que promover las mismas oportunidades para hombres y mujeres requiere el trabajo conjunto de las familias, la escuela y la comunidad. Foto: Facebook del I.E. César Vallejo

Aunque la mayoría de los estudiantes manifestó estar de acuerdo con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, los resultados muestran que todavía persisten prácticas y estereotipos que generan diferencias en la vida cotidiana. Estos hallazgos evidencian que aún existen desafíos para alcanzar una convivencia plenamente igualitaria dentro de las familias y la comunidad educativa.

Los especialistas coincidieron en que estas diferencias pueden reducirse si las familias, las escuelas y la comunidad promueven una distribución más equitativa de las responsabilidades y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde la infancia.