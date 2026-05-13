Pucallpa: la violencia de las pandillas que recluta a los más jóvenes

Además del calor intenso y la arena, el silencio que existe por parte de las autoridades de Pucallpa para erradicar la violencia con la que se vive en dicha ciudad es un problema que parece incontrolable y preocupa a la población. Adolescentes y padres de familia ven con indignación cómo las calles se ha convertido en el campo de batalla de menores de edad, reclutados por violentas pandillas. Crecen las cifras de robos, agresiones y homicidios mientras una generación entera es devorada por el olvido estatal.

A diferencia de las barras tradicionales ligadas al fútbol, estas nuevas agrupaciones no se organizan alrededor de un club deportivo, sino de una identidad barrial marcada por el conflicto. En avenidas, parques y pasajes, adolescentes de 12 a 16 años se congregan para defender su “zona”, enfrentarse a grupos rivales o simplemente mostrarse como parte de una estructura que les ofrece un sentido de pertenencia que no encuentran en sus hogares ni escuelas.

En una entrevista al psicólogo Víctor Arévalo, manifiesta que “los jóvenes se inician en las barras bravas por carencias afectivas, ellos buscan lo que es la valoración en un grupo social en este caso en una barra brava. Estos grupos buscan desafiar las normas establecidas por el Estado, sembrando el terror y la violencia creadas por ellos mismos. El joven que está en etapa de formación ve lo malo que hay en su casa y busca refugio en grupos vandálicos, donde se aceptan entre ellos”.

Por otro lado, el Representante de Seguridad Ciudadana PNP en retiro Jhon Vargas, destaca que los padres son los responsables “en cómo criar y atender a sus hijos, enseñarles lo que es disciplina, enseñarles lo que son los valores, la honestidad”. “Yo considero que los jóvenes integrantes de las pandillas no están dentro de su familia o no hacen casa a los padres y hacen lo que le da la gana, que hay falta de autoridad del padre. Entonces esto es llamado de que somos los padres familia que tengan mucho más cuidado con saber dónde están y con quiénes están sus hijos. No solamente en el colegio, sino afuera”, señala.

Asimismo, la Señora Maruja Castro Taminchi, madre de familia de la Institución Educativa N° 65102 – Ivonis Mazzarolo, nos manifiesta:

“Me preocupa el que pueda perder la vida, me preocupa el que frustre sus estudios. ¿Por qué? Porque uno como padre cuando trae un hijo al mundo, lo hace pensando en grande, pensando en que su hijo pueda marcar la diferencia en el hogar. Tal vez nosotros como padres no hemos tenido la oportunidad de tener una carrera por diferentes motivos, pero soñamos en que nuestros hijos sí lo logren, entonces, eso sería frustrante para uno”.

Por su parte, la Directora de la Institución Educativa N° 65102 – Ivonis Mazzarolo, Mag. En Educación Libia Vela Nuñez, explica las estrategias que están implementando para erradicar las barras bravas en su I.E. “Nosotros programamos una serie de actividades como por ejemplo la capacitación a los maestros para detectar a tiempo ciertas conductas que los estudiantes puedan demostrar durante el proceso educativo. El maestro al estar capacitado se convierte en un nexo fundamental para que nosotros podamos identificar a los alumnos que están en riesgo y poder activar nuestros protocolos”.

“Asimismo, tenemos reuniones periódicas con padres de familia, quienes tienen que estar informados de las acciones que sus hijos desarrollan. Asimismo, hemos creado talleres, atractivos donde los estudiantes puedan venir a la institución educativa y aprender juntos con los maestros desde los clubes de arte, danza, deporte, lectura, comprensión lectora, de líderes estudiantiles. Entonces, estos estudiantes de acuerdo a las capacidades y competencias se inscriben en los talleres y se mantienen ocupados y desarrollan cualidades que no creían tenerlas”, añade.