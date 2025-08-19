‘Piraña’ acogía en su casa a sicarios tras cometer asesinatos, según la PNP. (Foto: GEC)
‘Piraña’ acogía en su casa a sicarios tras cometer asesinatos, según la PNP. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un nuevo y contundente golpe contra el crimen organizado se logró en , donde la capturó a dos de los principales integrantes de la organización criminal liderada por , alias ‘El Monstruo’.

El primero en ser detenido fue , señalado como el proveedor de armas de fuego y explosivos de la peligrosa banda. Según informó el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, Aguirre no solo abastecía a los delincuentes, sino que también coordinaba ataques armados y reclutaba a nuevos integrantes. En su teléfono celular se halló información clave que lo conecta con la organización.

La Policía lo vincula directamente con la reciente muerte de un vigilante de mercado, ocurrida el 12 de agosto. Durante el operativo se incautaron ocho armas de fuego, municiones de largo alcance y explosivos que, según la PNP, serían usados en atentados contra empresas de Lima Norte.

Alias ‘Piraña’, de apenas 21 años, acogía a delincuentes tras cometer homicidios y extorsiones. (Foto: GEC)

Horas después, agentes de la PNP capturaron a Paolo Ramírez Bernal (21), alias ‘Piraña’, en su vivienda del asentamiento humano Nueva Esperanza, también en Carabayllo. En el lugar se hallaron siete armas de largo alcance, pistolas y municiones. Pese a su corta edad, este sujeto había escalado posiciones en la banda, llegando a ser identificado como uno de sus brazos armados.

Armamento incautado iba a ser usado en ataques contra empresas en Lima Norte. (Foto: GEC)

De acuerdo con las investigaciones, Ramírez acogía en su vivienda a de la organización tras cometer homicidios y extorsiones. Fue trasladado a la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, donde continuará bajo investigación.

El coronel Montúfar destacó la relevancia de estas capturas: “Los tambores están prohibidos; definitivamente esto es contrabando”, dijo al referirse al arsenal incautado. La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar el origen de las armas y la magnitud de la red de suministro que alimentaba a la organización de ‘El Monstruo’.

