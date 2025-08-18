Carlos Gonzales
Sheylla Gutiérrez: el infierno que vivió en el Perú y que se trasladó a EE.UU. antes de aparecer muerta
Sheylla Lisbeth Gutiérrez Rosillo (33) decidió hace dos años tratar de darle un giro a su vida y viajar a Estados Unidos, ya que lo que estaba afrontando en el Perú no era lo que quería para sus tres hijos, pues era víctima constante de violencia física y psicológica por parte de su esposo, Jossimar Cabrera Cornejo, quien ahora es el principal sospechoso de asesinarla en el país norteamericano y andan con paradero desconocido tras llegar al Perú.

