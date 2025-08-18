Sheylla Gutiérrez: el infierno que vivió en el Perú y que se trasladó a EE.UU. antes de aparecer muerta

Los antecedentes de Jossimar Cabrera Cornejo

El Comercio accedió a los antecedentes de Cabrera Cornejo y que ya daban una luz de su comportamiento. En el 2012, él fue detenido por la Policía junto a dos personas más por portar de manera ilegal un arma de fuego y ‘ketes’ de pasta básica de cocaína.

Además, este diario pudo conocer que en el 2017, Sheylla Gutiérrez lo denunció por agresión física y por amenazarla de muerte. Los testigos señalaron que el sujeto le propinó una bofetada porque ella bailó con otra persona durante una reunión social. Luego, la sacó a la calle, la subió a su vehículo y la llevó hasta la Costa Verde, donde continuó la golpiza. Todo ocurrió en presencia de uno de sus hijos.

Sheylla Gutiérrez fue hallada muerta el pasado fin de semana. (Foto: Facebook)

Sheylla Gutiérrez denunció dicho hecho de violencia en la comisaría de Breña y puso fin a su relación con Cabrera Cornejo, sin embargo, él la convenció de desistir de la separación, incluso, le hizo salir de la casa de sus padres para mudarse a un departamento.

Otro hecho que muestra el grado de violencia en el que vivió la madre de familia fue cuando su pareja quemó su cama, colchón y pertenencias durante una discusión.

El infierno se trasladó a Estados Unidos

El entorno de Sheylla Gutiérrez narró a El Comercio que la familia se opuso a que ella viaje junto a sus tres hijos y Jossimar Cabrera a EE.UU., pues sospechaban que su situación no iba a cambiar, pero ella creía que su esposo iba a mejorar su comportamiento al estar alejado de algunas amistades. Incluso, ambos decidieron casarse antes de partir a Norteamérica.

Sin embargo, nada cambió. Sheylla comenzó a trabajar en un local de comida rápida y en sus momentos libres se dedicaba a realizar el servicio de taxi, mientras que Jossimar también laboró en un restaurante, luego en una factoría y como taxista.

En redes sociales, ella aparentaba tener una relación supuestamente feliz con Jossimar Cabrera Cornejo, pero solo su entorno familiar sabía el infierno que afrontaba. Las visitas a lugares turísticos de Estados Unidos en familia eran frecuentes.

Sheylla mantenía constante comunicación con su familia en Perú, por ello, les sorprendió que el pasado 9 de agosto ella no les contestara los mensajes que le enviaron por WhatsApp. La más preocupada fue su madre, Helga Rosillo, por lo que le escribió a su yerno, pero la respuesta le dejó más dudas.

“Seño, la llamo cuando salga de mi cita en Migración. Al parecer, Sheylla está retenida. Estoy con los bebes”, le respondió el sujeto, pero luego ya no contestó las llamadas, lo que encendió las alarmas de sus familiares.

Sheylla Gutiérrez residía en Estados Unidos desde el 2023. (Foto: Facebook)

Tras varios días sin saber de ella, los familiares lograron contactarse con los vecinos de Sheylla y ellos confirmaron el infierno que le tocó vivir a la madre de familia. Sin embargo, lo más revelador fue el video de una vivienda contigua en el que se ve a Jossimar Cabrera arrastrar en el piso una sábana que contenía un gran peso, ya que él debe hacer varios giros para poder avanzar. La familia sospecha que se trata del cuerpo de la mujer.

Además, Helga Rosillo indicó que, un día antes de que su hija desaparezca, ella le anunció, en una videollamada, que se iba a separar de su esposo y que lo iba a denunciar ante las autoridades de EE.UU., por lo que Jossimar, quien estaba presente en la conversación, le pidió que no lo hiciera porque podría perjudicar sus trámites de regularización migratoria.

Un hecho que abona en la hipótesis del feminicidio es que el sujeto dio distintas versiones sobre el paradero de su esposa, ya que una vez ella señaló que fue detenida por las autoridades migratorias, mientras que luego informó que ella se fue con otra persona. Al final, indicó que su pareja se marchó sin dar información de su destino.

Recién el último sábado las autoridades de Estados Unidos hallaron el cuerpo de la víctima en Los Ángeles. Ese mismo día, Jossimar Cabrera llegó al Perú junto a sus tres hijos. Una publicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en redes sociales en la que anunciaba el hallazgo de los restos ocasionaron la molestia de los deudos, pues consideraron que dicha información afectaba la investigación del caso en Estados Unidos.

La agente policial Jennifer Valenzuela informó a los familiares de Sheylla que ella no ha sido intervenida por las autoridades migratorias de EE.UU. o que se encuentra detenida por otros motivos.

Jossimar Cabrera se encuentra libre en el Perú

Una vez que arribó al Perú, Jossimar Cabrera fue llevado a la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero fue liberado a las pocas horas debido a que no registra en el Perú una denuncia por la desaparición y muerte de su esposa.

Los tres hijos de la pareja se encuentran bajo la custodia de los abuelos maternos, según confirmó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos. Sin embargo, la defensa legal del padre anunció que solicitarán la tenencia legal de los menores.

Familia de Sheyla Gutiérrez exige captura de Josimar Cabrera. (Foto: Redes sociales)

Los padres de Sheylla Gutiérrez realizaron este lunes gestiones en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar el cuerpo de su hija.