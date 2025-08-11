Carlos Gonzales
¿Construcción de la Vía Expresa Sur se paralizará? Posible multa de S/ 160 mllns. a MML abre nueva disputa con MTC
Se ha abierto un nuevo capítulo de las desavenencias entre la Municipalidad de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esta oportunidad, la comuna denunció que el MTC le pretende imponerle una multa de hasta 30 mil unidades impositivas tributarias (UIT), ascendente a más de 160 millones de soles, por el tema de la Vía Expresa Sur.

