Una resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “pretende” imponer una multa de hasta 30 000 UIT, que asciende a más de 160 millones de soles, por un tema de certificación ambiental vinculada a la obra de la ampliación Vía Expresa Sur, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La institución, encabezada por Rafael López Aliaga, denuncia al MTC por “acoso político”, ante este hecho. Ello, en medio de su disputa con el ministro César Sandoval por el plazo inviable de ejecución que plantea el alcalde para el inicio de operaciones del tren Lima-Chosica.

“La MML solicitó al MTC la aprobación del Reglamento de Adecuaciones Ambientales para las actividades y proyectos en curso y no se ha obtenido respuesta hasta el momento”, indicó la comuna a través de un comunicado.

Pronunciamiento de la MML

Asimismo, detalló que mediante Ordenanza n° 2660 de fecha 17.10.2024 se declaró en emergencia y de interés metropolitano la intervención de la vía Expresa Sur.

“La recuperación de los espacios públicos es una facultad y obligación de la MML en beneficio de la ciudadanía, por lo que no puede ser entendida como un inicio de obras y menos ser motivo de la imposición de una escandalosa y millonaria multa pecuniaria”

Asimismo, la MML considera que exigir una certificación ambiental a la recuperación de espacios públicos es una acción “desmedida y carente de sentido” porque se trata de acciones esperadas por la población por más de 50 años.