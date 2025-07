Así quedó un poste del parque Pléyades. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

El Comercio ya había advertido en un anterior informe que la actual situación que afrontan los vecinos de Surco por las obras de la Vía Expresa Sur no solo se limita al retiro de 10 postes, ya que también denuncian que la Municipalidad de Lima no estaría cumpliendo con trasplantar los árboles que retiran del parque Pléyades.

Vecinos sostuvieron a El Comercio que en el área donde estaba ubicado el parque Pléyades había 110 árboles. Recordó que dicho espacio fue ganador de los Premios Ciudad 2024.

Cuestionan que la MML no realice el trasplante de árboles que retira del parque Pléyades. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

Vecinos temen que trabajos de los obreros de la MML afecten redes de agua, luz y gas

Unos ocho edificios multifamiliares de la residencial Valeria, un colegio y un supermercado ubicados en los alrededores del parque Pléyades, en Surco, resultaron afectados este jueves por el corte de luz, según contó otra vecina a El Comercio.

La vecina contó que el corte de luz se produjo alrededor de las 9 a.m., luego de que se escuchara una explosión. El estruendo generó pánico, que más tarde salieron a las calles a protestar contra los trabajos que realiza la Municipalidad de Lima en la parte central de la Prolongación Paseo de la República, señalando que estas obras habrían provocado la interrupción del servicio.

Vecinos cuestionan que los trabajos de retiro de postes se efectuen sin la participación de especialistas

A los pocos minutos llegaron cinco unidades de Luz de Sur y, después de tres horas, los operarios lograron restablecer el servicio. Los técnicos determinaron que había un cable roto y que eso generó el apagón. Por insistencia de los vecinos, colocaron mallas para delimitar la zona donde hay infraestructura eléctrica que no se puede ser derrumbado.

Además, resaltó que los trabajadores de la MML abandonaron la zona y se retiraron con su maquinaria apenas los vecinos salieron a reclamar por el corte de luz. Enfatizó que ningún funcionario o vocero edil se encuentra en la zona para explicar lo ocurrido.

Entre los residentes de la zona existe el temor de que los obreros ediles, al no existir un expediente técnico de la obra ni coordinación con las empresas dueñas de las infraestructuras, dañen las redes de luz, agua o gas. Advirtió que el peligro aumenta debido a que a solo media cuadra del lugar, en la avenida Ayacucho, está ubicado un grifo.

Las personas que realizan trabajo virtual son las que se vieron afectadas este jueves por el corte de luz y teme que vuelva a ocurrir una explosión en la zona por una mala manipulación de las redes de luz o gas natural.

“Tenemos miedo de que vaya a levantarse (las redes de luz o gas) y ocurra una explosión, ya que no tienen planos y están trabajando a ciegas”, manifestó la mujer a El Comercio.

Varias unidades de Luz del Sur llegaron a los alrededores del parque Pléyades para restablecer el servicio de fluido eléctrico. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

Otro aspecto en el que incidieron los residentes es el de la inseguridad, el cual, según contó, se ha incrementado debido a que en las noches no hay alumbrado público en el parque Pléyades y en sus alrededores, y teme que aumenten los robos al paso a personas que regresan a sus casas después de trabajar o estudiar.

También cuestionan que el alcalde de Surco, Carlos Bruce, no se haya involucrado en la defensa de sus vecinos. Aseguran que las unidades del serenazgo ya no circulan con la misma frecuencia que lo hacían antes y no vigilan los alrededores del parque.

“Nos ha olvidado completamente (el alcalde Carlos Bruce). Como dice que eso le pertenece a la Municipalidad de Lima, ya no se mete”, expresaron.

Municipalidad de Lima no se pronuncia sobre reclamos de vecinos y de Luz del Sur

La Municipalidad de Lima no se ha pronunciado, hasta el momento, sobre la denuncia hecha por Luz del Sur sobre el retiro sin autorización de postes del parque Pléyades, en Surco, y por la queja de los vecinos por los constantes cortes de luz en dicha zona. El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo no conocer el tema.

“La verdad es que no tengo detalles de esa información. Una vez que lo tenga podré dar una respuesta más concreta. La Municipalidad (de Lima) es muy grande, como todos conocen, y ese tema, la verdad, no lo conozco, no me he enterado, ya me lo contarán en las próximas horas y podré dar una versión más clara”, manifestó Reggiardo, el último miércoles, durante una actividad en el Palacio Municipal.

Las acciones de Cálidda y el silencio de Surco

Tras el corte de luz y la denuncia de los vecinos sobre una probable afectación a la infraestructura de los servicios básicos, la empresa Cálidda envió un equipo de obreros al parque Pléyades.

Se informó que, de construirse la pista de la Vía Expresa Sur sobre esa zona, sería necesario reubicar toda la red de gas natural, lo que demandaría un complejo trabajo de ingeniería, el corte del suministro y varios meses de ejecución.

Actualmente, el servicio de gas natural en los alrededores del parque Pléyades se brinda a los edificios multifamiliares, el complejo Montjoy y varios colegios que cuentan con piscina temperada.

Personal de Cálidda delineó las zonas donde se encuentra la infraestructura que transporta gas natural en Surco.

El Comercio pudo conocer que la cuadrilla de emergencia que Cálidda envió a la zona ha descartado alguna fuga de gas natural, pero que, como una medida adicional, ha vuelto a delinear la ubicación de sus redes para que los responsables de la obra sepan dónde se encuentran las tuberías.

Este Diario también trató de recoger la versión de la Municipalidad de Surco, pero informaron que se trata de “una obra de la Municipalidad de Lima, hecho sobre sus terrenos y que, por lo tanto, es de su exclusiva responsabilidad”.

Luz del Sur ya había alertado de daños a su infraestructura desde inicios de junio

Luz del Sur ya había alertado, en la primera semana de junio, de la afectación a su infraestructura eléctrica en distintos puntos del trazado de la Vía Expresa Sur, lo cual, según advirtió, “compromete el suministro de energía de cientos de clientes de la zona”. Enfatizó que los incidentes ya habían sucedido en “anteriores oportunidades”. Sin embargo, en su pronunciamiento no sindica a la Municipalidad de Lima como la responsable de lo ocurrido.

Además, informó que desplegó equipos técnicos para “mitigar los impactos, restablecer el servicio y garantizar la seguridad en la zona afectada”.

“Nuestra empresa viene sufriendo daños en cables subterráneos y otros componentes del sistema eléctrico, lo que no solo representa un riesgo para la continuidad del servicio eléctrico, sino que también pone en peligro la seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona”, indicó la compañía en un comunicado.