Sigue en esta nota las últimas noticias EN VIVO tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, el criminal más buscado del Perú que fue capturado en la noche del miércoles 24 de septiembre en una casa de la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay.

Cayó El Monstruo EN VIVO | Últimas noticias tras su captura en Paraguay

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.