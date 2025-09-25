Sigue en esta nota las últimas noticias EN VIVO tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, el criminal más buscado del Perú que fue capturado en la noche del miércoles 24 de septiembre en una casa de la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay.
Cayó El Monstruo EN VIVO | Últimas noticias tras su captura en Paraguay
“ El trabajo tan importante de inteligencia y sobre todo siguiendo la ruta del dinero, el día de hoy se ha podido ubicar a este sujeto en la localidad de San Roque, en San Lorenzo, Paraguay, habiéndole brindado la información a la policía paraguaya para que pueda asestar este golpe”, añadió el titular del Interior.
El ministro Carlos Malaver agregó que la captura del peligroso delincuente peruano también se pudo lograr gracias al trabajo de inteligencia de la PNP para seguir “la ruta del dinero” y dar con el paradero de Erick Luis Moreno Hernández.
“Ha sido un trabajo coordinado de aproximadamente tres meses a tres meses y medio, primero con las coordinaciones de los comandantes generales, tanto de la Policía Nacional del Perú como de la Policía Nacional paraguaya, habiendo designado los puntos focales entre el jefe de la división de crimen organizado de la Policía Nacional, el coronel Cruz Chamba, y el coronel Luis López de la División de Crimen Organizado de Paraguay”, indicó al medio RPP Noticias.
Trabajo coordinado
El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que la captura de El Monstruo, el cabecilla de la banda criminal ‘Los injertos del cono norte’, fue posible gracias a un trabajo coordinado entre las policías de Perú y Paraguay.
Las primeras declaraciones de El Monstruo tras ser capturado
En sus primeras declaraciones, el delincuente señaló directamente a la Policía Nacional del Perú y reveló que recibía información de algunos efectivos policiales.
“ Lamentablemente en mi país existe la corrupción y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son ‘Jorobado’, Miguel Marín, personas que tienen arreglada a la policía en Perú. Son criminales que le pagan a la policía” , aseguró. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ)
Según explicó el titular de Justicia, las autoridades de Paraguay pueden expulsar a ‘El Monstruo’ y así “en tan solo horas” ser detenido por agentes de la PNP que ya se encuentran en territorio paraguayo.
¿Extradición o expulsión?
El ministro de Justicia, Juan José Santivañez, en comunicación con Canal N, señaló que ahora les compete a las autoridades paraguayas lo que suceda con Erick Moreno Hernández, del que ya existe un pedido de extradición previa a su captura que podría tomar varios días. Sin embargo, hay otra vía por la que el criminal pueda llegar antes al Perú.
Por su lado, la PNP destacó que “la exitosa operación conjunta se realizó en coordinación con autoridades internacionales y se coordina con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su pronta extradición al país”.
Participación conjunta de la PNP, Brasil y Paraguay
Según fuentes de El Comercio, el operativo para llegar a ‘El Monstruo’ contó con la participación de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, además de autoridades de Brasil, donde es señalado en el asesinato de un policía, y de Paraguay donde finalmente se le encontró.
Moreno Hernández, por el que se ofrecía una recompensa de 1 millón de soles, fue sorprendido por agentes paraguayos mientras se encontraba en la sala de una vivienda. Ahí, se le captó con el cabello crecido y bigotes, distando de la imagen con la que se divulgó su pedido de aprehensión.
Alias “El Monstruo” es sindicado también como el autor intelectual del secuestro de Lucero Trujillo, de 27 años, quien logró escapar tres días después de haber sido captada en Lima norte.
La detención tuvo lugar meses después de que existiera un pedido de extradición del delincuente ante autoridades paraguayas tras conocerse de su salida del Perú.
Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, fue capturado por la Policía Nacional de Paraguay en la ciudad de San Lorenzo.
