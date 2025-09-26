El penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, situado a unos 35 kilómetros de Asunción, es actualmente el lugar donde permanece recluido Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”.

El establecimiento cuenta con capacidad para 1.287 internos y está destinado a albergar a procesados y condenados por delitos graves.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El complejo ocupa un área de 35.000 m² y forma parte de un conjunto penitenciario más amplio en la ciudad de Emboscada, donde también funcionan cárceles de mayor antigüedad.

La infraestructura del penal Martín Mendoza es más moderna, aunque en los últimos años el sistema penitenciario paraguayo ha estado marcado por cuestionamientos a raíz de fugas y situaciones irregulares dentro de sus recintos.

El interno peruano fue trasladado específicamente al módulo 8, considerado de máxima seguridad. Este sector está reservado para reclusos de alto riesgo.

Cabe recordar que el sistema penitenciario de Emboscada ha estado en el centro de la polémica. Meses atrás, un recorrido oficial reveló la existencia de celdas VIP en el penal de Emboscada Antigua, equipadas con comodidades inusuales como frigobar, aire acondicionado, televisores plasma, sofás y cocinas amobladas.

La decisión de recluir a Moreno Hernández en el módulo de máxima seguridad del penal Martín Mendoza representa un paso clave dentro del proceso internacional que definirá su futuro.

“Se ha reforzado el sistema penal de seguridad y se ha convocado una reunión entre las autoridades. En este penal se encuentran criminales procesados y condenados por narcotráfico”, señaló el periodista Aldo Ynsfran a 24 Horas.