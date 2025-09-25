El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que elaborará un informe técnico para sustentar el posible internamiento de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), “debido a su alta peligrosidad”.

A través de X, el INPE reveló que ni bien llegue a Perú ‘El Monstruo’, elaborará un informe técnico para que sea recluido en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad.

“Una vez que el detenido Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, llegue al Perú, el INPE elaborará un informe técnico para sustentar su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), debido a su alta peligrosidad”, señaló la publicación.

INPE elaborará informe técnico para que el ‘Monstruo’ sea recluido en la Base Naval del Callao. (Foto: X)

Además, el INPE deberá emitir informes en materia de reserva que sustenten que Erick Moreno Hernández sea calificado como de “alta peligrosidad”.

“Con estas acciones, se garantizará que el detenido Moreno Hernández sea recluido en un establecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, preservando así la seguridad nacional y el orden penitenciario”, finalizó el INPE en X.

El Monstruo Erick Moreno

Como se sabe, Erick Moreno Hernández, más conocido como ‘El Monstruo’, se encuentra bajo custodia de la policía peruana tras ser capturado el pasado miércoles 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay.

Moreno Hernández fue incluido en la lista de “Los más buscados” del Mininter, el pasado 28 de diciembre del 2023, tras ser condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima. Además, incrementó el monto de la recompensa, de S/ 100 000 a S/ 500 000, por información determinante que conlleve a la ubicación del criminal.

Fiscalía inicia extradición

A través de las redes sociales, la Fiscalía de la Nación informó que gestionó tres solicitudes de extradición por secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado.