Un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú ya se encuentra en Paraguay a fin de coordinar con las autoridades de dicho país la posible expulsión de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, capturado la noche del miércoles en San Lorenzo, en el vecino país, informó el ministro del Interior, Carlos Malaver.

El titular del Mininter precisó que el Perú está tramitando la expulsión del cabecilla criminal, ya que las extradiciones son procesos más largos.

“Existen dos vías, la extradición y la expulsión. El primero sería el más largo, pero la expulsión sería la más rápida y es la que se estaría manejando. Estamos realizando las coordinaciones con los pares paraguayos, tanto a nivel Ejecutivo como Judicial. Entonces, de ser el caso de la expulsión, para este fin de semana estaría llegando a nuestro país” , manifestó Malaver en conferencia de prensa.

“Estamos realizando la coordinación con los pares paraguayos, tanto a nivel ejecutivo como a nivel policial para que esto se dé lo mejor y, de ser el caso, de la expulsión, al habérsele encontrado también con un pasaporte y un DNI fraudulento”, añadió.

Malaver confirmó que los coroneles José Manuel Cruz Chamba, Juan Carlos Montufar y Franco Moreno Panda han viajado a Paraguay para hacer las coordinaciones son sus pares a fin de concretar la posible expulsión de El Monstruo para que cumpla su condena en el Perú.

Asimismo, al ser consultado sobre las demoras en la captura del líder de Los Injertos del Cono Norte, este señaló que se debió a la falsificación de documentos y su cambio de aspecto que le permitieron transitar entre Bolivia, Brasil y Paraguay.

“Falsificó documentos y asimismo ha cambiado su aspecto, como usted puede apreciar. Por eso es que hemos tenido que demorar prudentemente para poder confirmar su identidad”, dijo.

El Monstruo, cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, fue capturado por la Policía Nacional de Paraguay en la ciudad de San Lorenzo.

Asimismo, hizo un llamado a las víctimas de su organización criminal a presentar sus denuncias para que el Ministerio Pública tenga más pruebas contra ‘El Monstruo’.

“Le pido a las victimas de este sujeto acérquese a la dependencia policial, queremos recibir esos insumos que van a alimentar ese expediente y, con el acompañamiento policial, vamos presentar un caso sólido junto a la Fiscalía”, expresó.

