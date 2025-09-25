El Poder Judicial de Paraguay dictó este jueves prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, mientras se desarrolla el proceso de extradición solicitado por el Perú.

La medida fue emitida por el Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Asunción mediante el Auto Interlocutorio N° 1682 del 25 de setiembre de 2025.

Moreno será recluido en el Módulo 8 de máxima seguridad del penal Martín Mendoza de Emboscada. El tribunal sostuvo que su identidad quedó plenamente acreditada y que los datos enviados por la justicia peruana coincidían.

Añadió, además, que existía un evidente peligro de fuga por la severidad de las penas que enfrenta en el Perú: hasta 30 años de cárcel por secuestro y 20 años por organización criminal.

En tanto, la defensa a cargo del abogado de oficio Horacio Caballero rechazó una extradición abreviada y pidió un examen médico, alegando que Moreno sufre de claustrofobia y solo cuenta con un pulmón. El juez determinó que estos argumentos no impedían la medida preventiva.

El juzgado notificó la decisión a la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, para su comunicación al Estado peruano. En Lima, el Ministerio de Justicia y la Cancillería coordinan con la Policía Nacional para agilizar el trámite de extradición.

Si la entrega se concreta, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) evaluará recluir a Moreno en la Base Naval del Callao, un establecimiento reservado para internos de extrema peligrosidad.