Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, capturado por la Policía Nacional de Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo, el 24 de septiembre de 2025. (Foto: Difusión)
, alias , líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, fue capturado el pasado 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay. Tras su detención, las autoridades peruanas confirmaron acciones para traerlo al país lo más pronto posible.

A través de X, la Fiscalía de la Nación confirmó que ha gestionado tres solicitudes de extradición por ‘El Monstruo’.

Ministro de Interior: "Esperamos que El Monstruo pueda estar en Perú este fin de semana"

“Tras la captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, la Fiscalía de la Nación gestionó tres solicitudes de extradición por secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado, señaló la entidad.

Fiscalía de la Nación gestionó tres solicitudes de extradición por El Monstruo. (Foto: Captura de X)

Asimismo, confirmaron que “hoy se llevan a cabo en Paraguay las audiencias de identificación e instrucción extradicional”.

Como se sabe, Erick Moreno Hernández, más conocido como ‘El Monstruo’, se encuentra bajo custodia de la policía peruana tras ser capturado el pasado miércoles 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay.

El Monstruo Erick Moreno
'El Monstruo' sería trasladado a la Base Naval del Callao por alta peligrosidad

La captura de ‘El Monstruo’ se dio luego de meses de seguimiento por parte de un equipo especial contra el crimen organizado. El operativo contó con el apoyo de un testigo protegido. La colaboración internacional fue clave para la detención del buscado criminal.

