El director de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Marco Condori, afirmó que los datos claves que permitieron la captura de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’ provinieron de su sector, pero que finalmente la captura la realizó la policía de Paraguay.

“El trabajo que vinimos realizando para capturar a los integrantes de ‘Los Injertos del Cono Norte’ no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Diversas unidades de la PNP hemos estado capturando a cuentas receptoras, sicarios, etc”, indicó a América Noticias.

“Al detener a la mujer que le enviaba el dinero a ‘El Monstruo’, en base a esa captura, nosotros comunicamos a la policía paraguaya la ubicación del inmueble donde se encontraba. Luego de un trámite que han tenido, pasaron las horas, y no lo encontraron. La información la proporcionamos nosotros desde Perú, el coronel Manolo Cruz Chambar”, precisó al matinal.

Policías peruanos cómplices a ‘El Monstruo’

El general indicó que “no tendría lógica” el alertar a la policía de Paraguay sobre el paradero de ‘El Monstruo’ y al mismo tiempo avisar al sicario y que este pueda escapar de las autoridades. “Si hay efectivos involucrados, serán tratados como delincuentes”, advirtió.

Este es el penal donde estará de manera preventiva Erick Moreno. Foto: GEC

¿Qué pasó con la pareja del detenido?

Condori sostuvo que la mujer encontrada junto a Moreno Hernández, identificada como Dayana Martínez, es su pareja y se encuentra embarazada. Según las investigaciones, ella habría servido como intermediaria en el manejo de cuentas receptoras de dinero ilícito que llegaba desde Perú.

Cabe señalar que Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’ es acusado de los delitos de extorsión, sicariato y homicidio, por lo que podría afrontar una condena de más de 35 años de prisión.