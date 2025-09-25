Un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 142.900 de la Carretera Binacional Puno-Moquegua causó la muerte de los integrantes del grupo folclórico boliviano Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical.

Entre las víctimas se encuentran la boliviana Felisa Isabel Mendoza Aruquipa, de 23 años, vocalista del grupo conocida como “Bella Flor”, su madre Isabel Aruquipa (60), y la peruana Laura Mamani Apaza (26), también cantante de la orquesta.

Junto a ellas perdieron la vida los músicos Nimer Ari Cruz (27) y Johnny Alex Mamani Checasaca (22), así como el animador Alex León Ticona Coila. Este último es recordado por su anterior trabajo con la fallecida Muñequita Milly.

(De Izq. a Der.) Felisa Mendoza y Laura M. Apaza | Foto: Facebook

¿Cómo sucedió el accidente?

Según las primeras investigaciones, una minivan de placa C9J-968, donde se transportaban los artistas, impactó inicialmente contra un tráiler rojo de placa ARQ-930, que se encontraba estacionado en la carretera y transportaba una retroexcavadora.

Así quedó la minivan, propiedad de la Cooperativa de Transportes Termales Tours, donde iban los miembros del grupo boliviano | Foto: Facebook

Instantes después, el vehículo habría sido embestido por un camión blanco, de placa C8H-977, que trasladaba cal, quedando atrapado entre ambas unidades.

Tres vehículos chocaron en la vía Interoceánica en Moquegua con varios muertos y heridos.

Al lugar del accidente llegaron rápidamente efectivos de la Policía de Carreteras, personal del SAMU y bomberos, quienes trabajaron juntos para auxiliar a los heridos y llevarlos a la posta de salud de Titire.

Cabe mencionar que, tras el accidente, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de Puno y Moquegua, ellos son: Rony Denilson Jove Condori (26), Bush Aderly Huahuasoncco Gutiérrez (23), Juan Hilario Capa Góniz (28) y Edward René Jihuallanca Bustinza (52).

MÁS INFORMACIÓN: Combi fue incendiada por presuntos extorsionadores en el Cercado de Lima

Grupo boliviano iba a realizar concierto en Tacna

Luego de haber ofrecido un concierto en Juliaca, los artistas se dirigían a la provincia de Candarave, en Tacna, donde tenías previsto ofrecer una presentación con motivo de la festividad de la Virgen de las Mercedes.

En una entrevista para Exitosa (Tacna), la hermana de Felisa reveló que era la primera vez que Mendoza cantaba en Perú, y aunque en un principio no quería ir, se animó a viajar junto a su madre. Pidió ayuda para repatriar los restos de sus familiares.