Un nuevo atentado vinculado a la extorsión sacudió al sector del transporte público. La madrugada de este miércoles una combi que cubría la ruta Lima–Callao fue incendiada por sujetos desconocidos, presuntamente integrantes de bandas criminales que operan en la capital.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 32 de la avenida Enrique Meiggs, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con información policial, dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron a la unidad, le rociaron combustible y luego le prendieron fuego. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, el vehículo terminó gravemente dañado.

Combi fue rociada con combustible por dos desconocidos que huyeron a bordo de una motocicleta. Foto: captura]/América Noticias

Transportistas bajo amenaza

El vehículo siniestrado pertenecía a una asociación de transportistas informales que cubre la ruta entre Lima y el Callao, un corredor donde las denuncias por extorsión se han multiplicado en los últimos meses. Varios conductores entrevistados por América Noticias afirmaron que, desde hace meses, deben pagar cupos a distintas bandas criminales para poder trabajar con relativa tranquilidad.

Los transportistas también denunciaron que los riesgos se extienden incluso fuera de su horario laboral, pues muchos dejan sus unidades estacionadas en la zona tras finalizar la jornada.

Combi fue incendiada en plena vía pública. Foto: captura/América Noticias

Este no es el primer ataque contra esta asociación de transporte. En febrero pasado, otra combi fue incendiada en el Callao bajo circunstancias similares. Los trabajadores aseguran que las bandas han intensificado sus amenazas y acciones violentas, elevando la tensión en el sector informal del transporte urbano.

Ante la presión constante de los extorsionadores y el riesgo de perder sus vehículos, algunas asociaciones de transporte han optado por incrementar el precio de los pasajes en las rutas Lima–Callao.

Las autoridades policiales anunciaron que intensificarán los operativos en la zona y que ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del atentado.

