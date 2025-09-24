La explosión de un generador eléctrico dejó sin luz a cinco torres de un condominio ubicado en la tercera etapa de Los Laureles, en plena la avenida Manuel Gonzales, distrito de Comas. Afortunadamente, no se reportaron heridos tras el incidente.

Fueron los vecinos que minutos antes del incidente, reportaron dos explosiones fuertes y luego el chispazo de la caja generadora de luz.

Hasta el momento no hay luz y las personas que viven al interior exigen a Enel que agilicen las reparaciones.

Video capta explosión

Un video desde la ventana de una joven que vive en el condominio, captó el preciso momento cuando el generador explota. Al lado, estaba un vehículo que no sufrió desperfecto alguno.