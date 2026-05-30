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Roberto Sánchez recibe respaldo de sindicatos, colectivos y organizaciones indígenas de cara a la segunda vuelta. (Foto: Juntos por el Perú)
Roberto Sánchez recibe respaldo de sindicatos, colectivos y organizaciones indígenas de cara a la segunda vuelta. (Foto: Juntos por el Perú)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, suscribió este sábado el documento denominado “Compromiso por el Perú: construyamos juntos el cambio que el país exige”, en una actividad realizada junto a organizaciones sindicales, colectivos ciudadanos, agrupaciones indígenas y partidos políticos que expresaron su respaldo a su candidatura de cara a la segunda vuelta electoral.

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