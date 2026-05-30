El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, suscribió este sábado el documento denominado “Compromiso por el Perú: construyamos juntos el cambio que el país exige”, en una actividad realizada junto a organizaciones sindicales, colectivos ciudadanos, agrupaciones indígenas y partidos políticos que expresaron su respaldo a su candidatura de cara a la segunda vuelta electoral.

Durante el acto, Sánchez sostuvo que su eventual gobierno buscará impulsar la recuperación nacional, fortalecer la democracia y promover la unidad entre diversos sectores sociales y políticos.

“Contra todo pronóstico estamos acá porque ese bendito pueblo nos ha traído con una inmensa responsabilidad: recuperar la patria, la unidad del movimiento popular y social, el consenso con nuestra patria, que la vida, la justicia y la democracia se pongan como lo esencial” , manifestó.

El aspirante presidencial señaló además que, pese a las diferencias políticas existentes en el país, deben prevalecer las instituciones democráticas y el respeto al sistema de justicia.

“Por más discrepancia que haya, por más situación que pueda ocurrir, debe primar el sistema de justicia y las instituciones democráticas” , afirmó.

Durante su intervención también se refirió al expresidente Pedro Castillo y cuestionó a quienes impulsaron denuncias en su contra.

“Jamás sentencias anticipadas como si fuera una Corte Suprema para decir que el presidente Pedro Castillo era un vil corrupto” , expresó.

Acuerdo con organizaciones sociales

El documento firmado establece el compromiso de promover un gobierno de recuperación nacional y plantea una serie de medidas orientadas a combatir la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad y el deterioro de las instituciones democráticas.

Organizaciones sociales suscriben pacto con Roberto Sánchez para impulsar cambios políticos y económicos. (Foto: Juntos por el Perú)

Asimismo, los firmantes acordaron brindar un “voto vigilante” y respaldo político a la candidatura de Sánchez, bajo compromisos vinculados al restablecimiento del equilibrio de poderes, la derogación de las denominadas “leyes pro crimen” y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Entre los puntos incluidos también figuran propuestas de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno, de las esterilizaciones forzadas y de las protestas sociales registradas en los últimos años.

Roberto Sánchez firma compromiso con organizaciones sociales.

El acuerdo incorpora además iniciativas de desarrollo sostenible, promoción de economías solidarias, fortalecimiento de comunidades indígenas y fomento de energías renovables.

Amplio respaldo de gremios y colectivos

Entre las organizaciones que suscribieron el compromiso figuran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), así como diversos colectivos ciudadanos, sindicatos y asociaciones de defensa de derechos humanos.

También participaron agrupaciones políticas como Ahora Nación, Nuevo Perú por el Buen Vivir, Adelante Pueblo Unido (APU), Primero La Gente y Alianza Venceremos.

La firma del acuerdo se produce en el marco de la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial, en la que Sánchez busca consolidar el respaldo de organizaciones sociales y movimientos ciudadanos a nivel nacional.

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