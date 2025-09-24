Personal de la Dirección Ambiental de la Policía, junto a un apicultor y representantes del Serfor, retiraron dos colmenas con unas 80 mil abejas de un inmueble en Jesús María. La medida se tomó luego de que, el último domingo, un enjambre atacara a una joven que transitaba por la zona.

Durante la intervención, los especialistas utilizaron humo para tranquilizar a los insectos antes de manipular las cajas y trasladarlas en un vehículo hacia un refugio en Puente Piedra, donde permanecerán bajo resguardo antes de ser llevadas a zonas rurales en el norte de Lima, informó 24 Horas.

El coronel Carlos Aguilar, jefe de Recursos Naturales de la Policía, precisó que se trataba de paneles criados de manera doméstica, en un espacio no autorizado para la apicultura. Por su parte, el apicultor Alfredo Santiago señaló que cada colmena albergaba cerca de 40 mil abejas y que la operación requirió un manejo especializado para evitar nuevos incidentes.

La propietaria del inmueble estuvo presente durante el operativo y dijo que no pagará la multa de más de 2,600 soles impuesta por la Municipalidad de Jesús María, alegando que la crianza era una actividad heredada de su padre. No obstante, las autoridades recalcaron que mantener colmenas en áreas urbanas constituye un riesgo para la seguridad pública.

La víctima del ataque fue auxiliada por serenos y vecinos, quienes lograron apartar a los insectos y trasladarla a un centro de salud. Testigos señalaron que sufrió múltiples picaduras en el rostro y otras partes del cuerpo, aunque hasta ahora no se ha precisado la gravedad de sus lesiones.