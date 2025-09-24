Desde hoy, miércoles 24 de setiembre, los comerciantes del Mercado de Surquillo ingresarían para continuar con sus actividades diarias tras un fallo del Poder Judicial que los habilita. Sin embargo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Serenazgo resguardan el recinto ya que la municipalidad señala que hasta el momento no han sido notificados oficialmente.

Una de las personas afectadas detalló que la alcaldesa de Surquillo, Giulianna Loayza, fue notificada en agosto de 2024 para que en un plazo de 180 días mejore las deficiencias detectadas en el local de abastos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna remodelación, el mandato judicial ya le dijo que ha tenido el tiempo suficiente y ahora le dio tres días para que corrija y a cuarto día ingresar al Mercado N°1. Estamos esperando a una mesa de diálogo para solucionar esto”, sostuvo a América Noticias.

“Hemos presentado reiteradas cartas en mesa de partes y notariales y no hemos obtenido respuesta. No es que vamos a abrir el mercado, sino también comprometidos para poder levantar todas las observaciones que tiene el mercado. Esperaremos un día más para que la alcaldesa se comunique con nosotros”, precisó.

Otras organizaciones afectadas

También, existen dos asociaciones más que son afectadas con este cierre. Una de ellas tiene más de 130 personas inscritas.