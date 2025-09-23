La Policía Nacional volvió a detener a Raúl Matheus Méndez Pérez, conocido en el mundo delictivo como “El Topo”, durante un operativo en San Juan de Miraflores. El sujeto fue intervenido cuando conducía un Hyundai Atos rojo con placa falsa, vinculada a un automóvil reportado como robado el pasado 18 de septiembre.

De acuerdo con 24 Horas, el jefe de la Dirección de Tránsito de la PNP, general Manuel Vidarte, informó que la modalidad utilizada era la misma por la que Matheus fue capturado la semana anterior: robo de autos y falsificación de matrículas.

“Esto envía un mal mensaje a la ciudadanía, porque parece que quienes cometen estos delitos no reciben sanción alguna”, señaló el oficial.

Según la investigación, el detenido se dedicaría al robo agravado y hurto de vehículos para luego adulterar las placas y circular sin ser detectado. Sin embargo, pese a estas evidencias, el Ministerio Público dispuso su libertad en su primera captura, al no registrar requisitoria vigente y con la condición de acudir a las diligencias cuando sea citado.

No es la primera vez que “El Topo” enfrenta a la justicia. En septiembre fue capturado a bordo de una camioneta robada junto a otros cómplices, aunque recuperó su libertad a los dos días. Apenas un mes antes había salido de prisión por exceso de carcelería, tras cumplir condena por el homicidio del propietario de un vehículo que intentó robar.

Durante la reciente intervención, la Policía incautó un objeto metálico conocido como “peine”, herramienta empleada por delincuentes para forzar cerraduras y abrir las puertas de los autos.