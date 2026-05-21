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Este 25 de mayo se conmemora el Día de la Educación Inicial. (Foto: Andina)
Este 25 de mayo se conmemora el Día de la Educación Inicial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Con motivo del 25 de mayo, fecha central del Día de la Educación Inicial, especialistas en primera infancia plantan recomendaciones para facilitar la adaptación escolar de los menores.

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