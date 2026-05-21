Con motivo del 25 de mayo, fecha central del Día de la Educación Inicial, especialistas en primera infancia plantan recomendaciones para facilitar la adaptación escolar de los menores.

El ingreso al nivel inicial constituye la primera separación del entorno familiar para muchos niños. Este proceso requiere un promedio de tres a cuatro semanas según el carácter de cada estudiante.

La licenciada Harumi Mau explicó que la transición influye en la seguridad emocional y la disposición para aprender. Por ello, los padres deben realizar despedidas cortas, seguras y afectuosas. La experta sugirió evitar salidas a escondidas o promesas incumplidas. Además, la asistencia constante al centro educativo resulta fundamental para el éxito del proceso.

La pedagoga Lenka Neyra indicó que el colegio acoge también a las familias en esta etapa. Los padres precisan controlar su propia ansiedad para no transmitir inseguridad al menor. El uso de organizadores visuales para estructurar rutinas y permitir objetos de apego son herramientas útiles para reducir la angustia.

Respecto al rol docente, el personal prioriza la paciencia y la disponibilidad afectiva. Los maestros brindan contención emocional y validan las emociones de los niños sin forzar distracciones. El entorno físico del aula requiere un espacio organizado y libre de estímulos excesivos.