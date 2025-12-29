En la actualidad, miles de niños y jóvenes de colegios públicos y privados disfrutan de sus vacaciones, realizando diversas actividades alejadas de la rutina académica. Por su parte, los padres de familia se mantienen a la expectativa del cronograma oficial de la Matrícula 2026 con el objetivo de conseguir una vacante para la institución educativa de su preferencia. Sin embargo, en medio del proceso de inscripción para el presente Año Escolar, muchas familias se cuestionan cuál es la edad mínima que debe tener un niño para acceder a la educación inicial en el Perú. Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció los criterios pedagógicos enfocados en resguardar el desarrollo integral de la niñez. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA MATRICULARSE EN EDUCACIÓN INICIAL?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para que un niño pueda matricularse en el nivel de educación inicial es de 3 años, siempre que los cumpla hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente. Esta iniciativa está orientada a salvaguardar el bienestar integral de la niñez desde las primeras etapas de su formación. De hecho, según la entidad, la diferencia de algunos meses en la primera infancia pueden representar cambios relevantes en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Y es que, basándose en investigaciones, el Minedu indicó que los niños menores de edad suelen atravesar complicaciones en diferentes materias, como en matemática y comprensión lectora, así como presentar inseguridades y falta de participación activa durante las clases, lo que conllevaría a una incapacidad del estudiante para alcanzar sus objetivos académicos. Otro de las consecuencias que se enfrentaría sería ampliar la brecha de edad entre los alumnos de un mismo grado hasta en 16 meses, diferencia significativa en un periodo de la infancia donde los niños son particularmente vulnerables al estrés, la frustración y a demandas educativas poco adecuadas.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente. La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, explicó Jorge Figueroa, ministro de Educación, enfatizando en proteger la seguridad emocional, la autoestima y la disposición para aprender de los menores.

CRONOGRAMA OFICIAL PARA LA MATRÍCULA EN EL AÑO ESCOLAR 2026

Tras el inicio de un nuevo año, muchos padres de familia se mantienen a la expectativa por iniciar un nuevo proceso de matrícula que puede realizarse de manera presencial o virtual. En el caso que se lleve el proceso digitalmente, el Minedu indicó que solo se encuentra disponible en 2 711 colegios públicos de la UGEL de Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Así, para acceder a una de las vacantes, los interesados podrán presentar su solicitud a partir del 19 de enero de 2026, a través de la plataforma ‘Matrícula Digital’ (LINK).

Por otro lado, según el ministro de Educación, Jorge Figueroa, los padres de familia o tutores que deseen que sus hijos continúen en la misma institución pública deberán comunicarlo al director de la casa de estudio para garantizar la continuidad del estudiante. En tanto, las familias que opten por acceder a una nueva vacante deberán presentar una solicitud en el colegio de su preferencia con el fin de matricular de manera gratuita a los menores. De esta manera, el Minedu presentó un cronograma oficial de inscripción para este 2026: