Con el objetivo de garantizar el inicio y desarrollo del año escolar en lugares de difícil acceso en el país, un total de 200 personas, entre docentes y familiares, fueron trasladadas en 4 vuelos de apoyo desde la ciudad de Pucallpa hacia el distrito de Purús, en la zona de frontera de la región Ucayali, en beneficio de más de 1300 estudiantes de 41 instituciones educativas.

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Esta acción, realizada gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Gobierno Regional de Ucayali, asegura la presencia oportuna de los docentes en instituciones educativas ubicadas en territorios alejados, donde la vía aérea constituye el principal medio de transporte.

“El compromiso de nuestros docentes con la educación de los niños y adolescentes del país es admirable. Desde el Ministerio de Educación seguiremos trabajando para que puedan llegar a las zonas más distantes y garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes”, afirmó la ministra de Educación, María Esther Cuadros.

Para la identificación de los beneficiarios y la coordinación del traslado, el Minedu trabaja de manera conjunta con la Dirección Regional de Educación de Ucayali, la UGEL Purús y la Municipalidad Provincial de Purús.

Esta intervención se enmarca con el convenio suscrito en febrero de este año entre el Minedu y el Mindef, que permitirá el traslado de más de 300 docentes y familiares hacia zonas remotas y de frontera.

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