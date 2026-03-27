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Minedu y Mindef trasladan docentes a purús para asegurar el inicio del año escolar en zonas de difícil acceso. (Foto: Ministerio de Educación)
Minedu y Mindef trasladan docentes a purús para asegurar el inicio del año escolar en zonas de difícil acceso. (Foto: Ministerio de Educación)
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Con el objetivo de garantizar el inicio y desarrollo del año escolar en lugares de difícil acceso en el país, un total de 200 personas, entre docentes y familiares, fueron trasladadas en 4 vuelos de apoyo desde la ciudad de Pucallpa hacia el distrito de Purús, en la zona de frontera de la región Ucayali, en beneficio de más de 1300 estudiantes de 41 instituciones educativas.

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