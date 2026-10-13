El Ministerio de Educación (Minedu) evalúa la posibilidad de que los psicólogos de los colegios públicos también brinden orientación a los padres de familia, con el objetivo de ofrecerles herramientas para acompañar a sus hijos durante su desarrollo. Así lo informó la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, al referirse a las medidas que impulsa el sector para fortalecer la convivencia y la disciplina escolar.

“Estamos evaluando que grupos de psicólogos también puedan atender a padres de familia para que orienten a sus hijos, porque esto también viene de casa. Necesitamos la participación y el compromiso de los padres desde un inicio, porque estoy segura de que ellos quieren lo mejor para sus hijos ”, señaló en TV Perú Noticias.

La funcionaria también informó que el Minedu organiza capacitaciones dirigidas a los docentes para orientarlos sobre cómo actuar ante faltas graves y muy graves cometidas por estudiantes, en el marco de los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica.

Ponce Vértiz sostuvo que los maestros deben contar con el criterio necesario para promover una convivencia armoniosa, con reglas claras que los escolares deben respetar. Asimismo, destacó la importancia de que los estudiantes conozcan sus derechos y deberes durante su formación.

Restricciones sobre la presentación personal

En relación con los nuevos lineamientos, la viceministra confirmó que la propuesta contempla restricciones específicas sobre el uso de piercings, el teñido del cabello y las minifaldas en las instituciones educativas públicas.

Según explicó, las disposiciones buscan establecer pautas de presentación personal y comportamiento que contribuyan a prevenir conflictos, situaciones de discriminación y casos de acoso escolar. Como ejemplo, mencionó que las uñas excesivamente largas podrían ocasionar arañazos y dificultades en la convivencia entre estudiantes.

La funcionaria también indicó que los colegios privados deberán revisar sus reglamentos internos y establecer las disposiciones correspondientes de acuerdo con sus propias normas. En ese sentido, recomendó a los padres de familia conocer el reglamento de la institución educativa antes de matricular a sus hijos.

Ponce Vértiz añadió que los niños y adolescentes necesitan límites durante su desarrollo y mencionó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el contexto de la discusión sobre la disciplina en el ámbito educativo.

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Lineamientos en revisión

La viceministra informó que los lineamientos fueron publicados en la página web del Minedu el 12 de octubre y que el sector está compartiendo el documento con las instituciones educativas para recoger sus opiniones y recomendaciones.

Para este proceso se estableció un plazo de 15 días para recibir comentarios, que serán evaluados antes de elaborar la versión definitiva de la propuesta normativa.

Una vez concluida esta etapa, el ministerio prevé poner en práctica las nuevas disposiciones durante este año en los colegios públicos de todo el país.