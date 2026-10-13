Minedu plantea restricciones sobre piercings, cabello teñido y minifaldas en colegios públicos. (Foto: Andina)
Minedu plantea restricciones sobre piercings, cabello teñido y minifaldas en colegios públicos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) evalúa la posibilidad de que los psicólogos de los colegios públicos también brinden orientación a los padres de familia, con el objetivo de ofrecerles herramientas para acompañar a sus hijos durante su desarrollo. Así lo informó la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, al referirse a las medidas que impulsa el sector para fortalecer la convivencia y la disciplina escolar.

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