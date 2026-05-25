Como es conocido, el Perú celebra variadas efemérides a lo largo del año. En esta ocasión le corresponde al Día de la Educación Inicial que se celebra desde hace 95 años, cada 25 de mayo. Es así como anualmente, esta fecha se rememora la fundación de una institución que hasta el día de hoy existe, y busca fomentar el desarrollo integral de los más pequeños del hogar, razón por la cual a continuación pasamos a compartirte detalles de esta efeméride.

Transcurre el tiempo sobre territorio nacional, y en la ciudad de Lima, más puntualmente el distrito de San Miguel, todavía funciona aquella institución por la cual hoy el Gobierno mediante el Ministerio de Educación (Minedu), conmemora jornada festiva, y además llama la atención por incorporarla en el Calendario Cívico Escolar.

Cada 25 de mayo desde aquel año, 1931, se celebra el Día de la Educación Inicial en el Perú recordando la fundación del primer jardín de la infancia que empezó a atender a niños entre los 4 y 5 años, y ello gracias al pedido del presidente Augusto B. Leguía.

El presidente Augusto B. Leguía, retratado en el Oncenio.

Al respecto, resulta importante dar a conocer los nombres de quienes terminaron materializando la idea, y ellas son las hermanas Victoria y Emilia Barcia Boniffatti amparadas bajo Resolución Suprema N° 589.

Conoce a las gestoras de la educación inicial en el Perú - 1

Conoce a las gestoras de la educación inicial en el Perú - 2

Sin embargo, no fue hasta el año de 1972 que el Nivel de Educación Inicial quedó creado oficialmente, y a través de la Ley General 19326 por la cual empieza a promoverse para finalmente desde el 2003 se integre al sistema a cargo del Minedu de manera obligatoria.

Tomando en consideración su relevancia histórica, esta efemérides celebrada a nivel nacional cada 25 de mayo desde hace más de 90 años, se ha incorporado al Calendario Cívico Escolar peruano tras publicarse Resolución Ministerial N° 213, así queda formalizada la fecha con fines institucionales, es decir, otorgándole a nidos del país la facultad de poder llevar a cabo actividades conmemorativas para festejarlo.