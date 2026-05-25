Resumen

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Día de la educación inicial | Foto: Andina
Día de la educación inicial | Foto: Andina
Por Redacción EC

Como es conocido, el Perú celebra variadas efemérides a lo largo del año. En esta ocasión le corresponde al Día de la Educación Inicial que se celebra desde hace 95 años, cada 25 de mayo. Es así como anualmente, esta fecha se rememora la fundación de una institución que hasta el día de hoy existe, y busca fomentar el desarrollo integral de los más pequeños del hogar, razón por la cual a continuación pasamos a compartirte detalles de esta efeméride.

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