Una menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida en San Juan de Lurigancho fue localizada en Ate cuando viajaba en una cúster junto a Jonathan Félix Laynes Moncada (39), señalado como la persona que se la llevó tras contactarla mediante un videojuego en línea.

La intervención de la Policía Nacional fue posible gracias a un pasajero que alertó a los agentes sobre la presencia del sospechoso.

En diálogo con RPP, el padre de la menor agradeció la rápida acción de la ciudadanía y relató que su hija se encontraba visiblemente afectada tras el reencuentro.

“La encontraron en una cúster y gracias a un pasajero que llamó a las autoridades la llegan a rescatar a mi hija. (…) Al parecer, (Laynes Moncada) se dio cuenta que lo estaban buscando en Santa Clara y quiso escaparse. Gracias a Dios una pasajera llegó a comunicarse con la Policía y la detuvieron”, señaló.

El hombre pidió que se imponga la sanción más severa contra el detenido. “Cadena perpetua. (…) A todas esas personas que se les mete en la cabeza abusar de las menores de edad, que les caiga toda la ley encima, cadena perpetua para todos ellos. Los niños no se merecen esto”, declaró a RPP.

Finalmente, exhortó a los padres a vigilar de cerca el uso de internet por parte de sus hijos. “Hay que poner un poquito más de nuestra parte y estar al tanto de lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales”, sostuvo.