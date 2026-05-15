Por Redacción EC

En Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma. Así, en esta oportunidad, tras la aprobación del calendario de pagos, el Banco de la Nación estableció las fechas para el pago del Reintegro 5 del padrón nacional, según el último dígito del DNI. Esta medida beneficiará a más de 66 mil fonavistas, quienes podrán cubrir diversas necesidades básicas, como alimentos, medicinas y gastos del hogar, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.