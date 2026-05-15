En Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma. Así, en esta oportunidad, tras la aprobación del calendario de pagos, el Banco de la Nación estableció las fechas para el pago del Reintegro 5 del padrón nacional, según el último dígito del DNI. Esta medida beneficiará a más de 66 mil fonavistas, quienes podrán cubrir diversas necesidades básicas, como alimentos, medicinas y gastos del hogar, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES COBRAN EL 18 DE MAYO EL REINTEGRO 5 DEL FONAVI?

A través de la Resolución Administrativa N° 547-2026/ CAH-LEY N° 29625, la Comisión Ad Hoc anunció que a partir de este 14 de mayo los fonavistas que integren el nuevo padrón del Reintegro 5 podrán cobrar sus aportes. Sin embargo, instaron a los adultos mayores a acceder a la plataforma oficial de la Secretaria Técnica del Fonavi (LINK) para verificar si forman parte de este grupo. Así, el Banco de la Nación, entidad encargada de realizar el pago a los beneficiarios, dio a conocer el cronograma de desembolsos de acuerdo con el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

ÚLTIMO DIGITO DNI FECHA DE COBRO 0-1 14 de mayo de 2026 2-3 15 de mayo de 2026 4-5 18 de mayo de 2026 6-7 19 de mayo de 2026 8-9 20 de mayo de 2026 Herederos de fonavistas fallecidos 21 de mayo de 2026

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL REINTEGRO 5 DEL FONAVI?

A través de sus plataformas oficiales, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas informó que, a través de su presidente Luis Luzuriaga, todos los exfonavistas que integren el nuevo padrón del Reintegro 5 podrán cobrar su dinero, llevando su DNI, a partir de este jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. De acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc, este padrón está conformado por 66 644 adultos mayores y se ha destinado cerca de S/ 222 millones de soles para pagar a este grupo. Asimismo, entre los principales beneficiarios se encuentran los exaportantes incluidos en las listas del 1 al 19 que recibieron un adelanto, pero que no fueron considerados en procesos de reintegro anteriores.

Eso no es todo, pues otros de los criterios a considerar incluyen a los fonavistas de 67 años a más, así como a los familiares de fonavistas fallecidos que hubieran alcanzado los 88 años o más (fecha de corte al 31 de mayo de 2026). Incluso, este padrón toma en cuenta a personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y jubilados por invalidez. Por último, anunciaron que la Resolución Administrativa será difundida en el diario oficial El Peruano, mientras que el padrón podrá ser consultado a través del portal web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.