Por Redacción EC

En el Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma de pagos. Por ello, en esta oportunidad, la Comisión Ad Hoc anunció que desde el 14 de mayo más de 66 mil fonavistas vienen accediendo a su dinero a través del Banco de la Nación, según el último digito del DNI. Esta medida, que corresponde al pago del Reintegro 5 del padrón nacional, permitirá que puedan cubrir diversas necesidades básicas, como alimentos, medicinas y gastos del hogar, entre otros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.