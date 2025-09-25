Choferes y cobradores de la línea 41 se sumaron a las protestas de diferentes empresas de transporte debido a las constantes extorsiones a manos de bandas criminales y bloquearon la Panamericana Norte a la altura del peaje, dejando aislado al distrito de Puente Piedra.
Según reportaron usuarios en redes sociales, dos buses de la línea 41 han obstruido la vía. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la zona para evitar mayores incidentes.
LEE: Extorsionadores exigen S/10 000 a circo de ‘La Chola Puca’ en Puente Piedra
“Buenas noches. Es una pena que su gerencia poco o nada les importe la integridad de sus colaboradores. Desde mucho tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona. Soy la seguridad. Se terminó la paciencia”, señala el mensaje.
Como se recuerda, hace solo un día, extorsionadores atacaron y dejaron un mensaje amenazante dentro de un vehículo de la empresa en Villa El Salvador. Este es un nuevo ataque contra el transporte público en lo que va del año.
El hecho tuvo lugar en la avenida Mariano Pastor Sevilla, donde los vehículos se encuentran aparcados en una cochera improvisada.
Más protestas en Lima Metropolitana
Este mismo jueves 25 de septiembre, transportistas de San Juan de Lurigancho salieron a protestar por segundo día consecutivo. En la víspera, choferes y cobradores de la empresa Santa Catalina realizaran una protesta similar por las calles del distrito.
MÁS INFORMACIÓN: Puente Piedra: Bomberos controlan incendio en almacén del Óvalo de Zapallal
“Los conductores están indignados por lo que está sucediendo en estos momentos”, manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano.
