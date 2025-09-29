Transportistas evalúan portar armas. (Foto: GEC)
Transportistas evalúan portar armas. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Representantes del denunciaron la grave situación de que atraviesa el sector y exigieron garantías de seguridad al Gobierno. De no concretarse medidas inmediatas, anunciaron que acatarán un próximo .

LEE: SJM: asesinan a trabajador minero en plena calle; descartan intento de robo

Julio Raurau, dirigente de Conet Perú, sostuvo que la ha puesto “pena de muerte” a transportistas y ciudadanos en general, obligándolos a evaluar medidas extremas de defensa.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Lo que le hemos planteado al ministro es que vamos a comenzar a armar a nuestros choferes. Le hemos pedido que nos den las facilidades para que el DISCAMEC nos permita comprar nuestras armas. ¿Si no tenemos protección, quién nos va a proteger?”, señaló en una entrevista con Punto Final.

Gremios de transporte exigen garantías ante ola de violencia. (Foto: Captura/Latina)
Gremios de transporte exigen garantías ante ola de violencia. (Foto: Captura/Latina)

Los . La modalidad más común es que sicarios suben como pasajeros y disparan a quemarropa contra los choferes, muchas veces apuntando directamente a la cabeza. Además, decenas de trabajadores han quedado heridos y cerca del 20 % de choferes han abandonado las empresas de transporte por temor a ser atacados.

Martín Ojeda, asesor legal de Conet, comparó la situación con la vivida en Medellín, Colombia, cuando mafias paralizaron la reforma del transporte. “Primero comenzaron a matar a los llamadores. En Colombia ellos ya pasaron a ser los dueños de la empresa. Ese es el riesgo que corre el Perú en un sistema caótico, advirtió.

Conductores abandonan buses por miedo a sicarios; gremios denuncian “pena de muerte” en el sector. (Foto: GEC)
Conductores abandonan buses por miedo a sicarios; gremios denuncian “pena de muerte” en el sector. (Foto: GEC)

Por su parte, Luis Gutiérrez, representante de Apsuper, advirtió que si no se garantiza la seguridad, los conductores dejarán de trabajar. “Si mañana no tenemos seguridad, no saldremos a trabajar. Si no hay garantías, habrá paro”, enfatizó.

MÁS: Desalojo en Chorrillos: gerente solicita garantías para su vida tras amenazas de muerte

En respuesta, los transportistas señalaron que la ofreció vigilancia sectorizada en las rutas, así como el uso de drones para reforzar la seguridad. Además, informaron que el ministro del Interior prometió patrullaje constante desde este lunes 29 de septiembre.

Extorsión a transporte

De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido a.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC