Representantes del gremio de transporte urbano denunciaron la grave situación de violencia que atraviesa el sector y exigieron garantías de seguridad al Gobierno. De no concretarse medidas inmediatas, anunciaron que acatarán un próximo paro a nivel nacional.
Julio Raurau, dirigente de Conet Perú, sostuvo que la delincuencia ha puesto “pena de muerte” a transportistas y ciudadanos en general, obligándolos a evaluar medidas extremas de defensa.
“Lo que le hemos planteado al ministro es que vamos a comenzar a armar a nuestros choferes. Le hemos pedido que nos den las facilidades para que el DISCAMEC nos permita comprar nuestras armas. ¿Si no tenemos protección, quién nos va a proteger?”, señaló en una entrevista con Punto Final.
Los gremios denunciaron que 44 conductores de transporte urbano han sido asesinados en lo que va del año en Lima y Callao. La modalidad más común es que sicarios suben como pasajeros y disparan a quemarropa contra los choferes, muchas veces apuntando directamente a la cabeza. Además, decenas de trabajadores han quedado heridos y cerca del 20 % de choferes han abandonado las empresas de transporte por temor a ser atacados.
Martín Ojeda, asesor legal de Conet, comparó la situación con la vivida en Medellín, Colombia, cuando mafias paralizaron la reforma del transporte. “Primero comenzaron a matar a los llamadores. En Colombia ellos ya pasaron a ser los dueños de la empresa. Ese es el riesgo que corre el Perú en un sistema caótico”, advirtió.
Por su parte, Luis Gutiérrez, representante de Apsuper, advirtió que si no se garantiza la seguridad, los conductores dejarán de trabajar. “Si mañana no tenemos seguridad, no saldremos a trabajar. Si no hay garantías, habrá paro”, enfatizó.
En respuesta, los transportistas señalaron que la Policía Nacional ofreció vigilancia sectorizada en las rutas, así como el uso de drones para reforzar la seguridad. Además, informaron que el ministro del Interior prometió patrullaje constante desde este lunes 29 de septiembre.
Extorsión a transporte
De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025.
