La comunidad peruana de origen palestino se congregó en Lima en un almuerzo denominado “Maklube Fraterno”, un encuentro cargado de simbolismo y solidaridad. La actividad fue organizada en asociación con la Fundación Palestina Belén 2000, institución creada hace 25 años tras el jubileo del 2000, y el Club Unión Árabe Palestino de Lima, presidido por el empresario Tarek Kahhat.

Desde su creación, la Fundación Palestina Belén 2000 ha otorgado más de 11.000 becas, impulsado 14 misiones médicas, contribuido en la reconstrucción del Hospital Europeo de Gaza en 2014, donado respiradores durante la pandemia y, desde 2023, brinda apoyo a niños huérfanos en Gaza.

Jornada a favor de Gaza en el club árabe. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Una ceremonia de memoria y fe

La jornada comenzó con un homenaje a los niños palestinos fallecidos en Gaza en los últimos dos años. Sus nombres fueron proyectados en pantalla mientras osos de peluche con rosas, que luego serán donados al Hospital del Niño, simbolizaban sus vidas. La bendición inicial estuvo a cargo del padre Juan Rustom, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, y del sheij Mohamed Kobbi, de la Asociación Islámica del Perú.

Posteriormente, Tarek Kahhat ofreció un discurso de unidad, seguido por intervenciones de representantes de la fundación, entre ellos la chilena Paulina Ready, presidenta del directorio ejecutivo, y Alexis Sfeir, gerente general. También participó el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, quien llamó a la diáspora a contribuir a una Palestina libre, laica y democrática. El bloque cerró con palabras del embajador del Estado de Palestina en Perú, Abdel Nasser Alaraj.

Maklube, arte y solidaridad

El almuerzo tuvo como plato central el tradicional Maklube, acompañado de una ceremonia cultural conducida por la comunicadora y nutricionista Sara Abu Sabbah. Se proyectaron videos sobre la infancia en Gaza, la actriz Camila Abufom envió un mensaje solidario y un grupo de niños interpretó en árabe la canción “Atuna Tufuli” (“Devuélvanme mi infancia”), lo que conmovió al público.

La jornada también incluyó presentaciones musicales de Belén Giha y Samir Giha. En paralelo, se realizó una campaña de donaciones con la expectativa de recaudar 100.000 dólares para programas de apoyo a la niñez palestina.

El almuerzo ofreció la tradicional comida palestina Maklube. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Homenajes y participación destacada

Durante la clausura, el empresario Javier Abufom, ex presidente del Club Unión Árabe Palestino, rindió homenaje al futbolista Emilio Saba, primer peruano de origen palestino convocado a la selección nacional de Palestina.

En total, más de 550 personas participaron en la jornada, entre ellas el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James; el analista internacional Farid Kahhat; el ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola Hani; además de destacados empresarios y familias de la comunidad, como Magali Simón, los Farah, Zeidan, Majluf, Abusada, Dan, Simón, Hamide, Mitre, entre otros.

La ceremonia concluyó con una canción de Samir Giha y una bendición final del padre católico Rafael Reátegui. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Una comunidad con raíces en el Perú

Actualmente, se estima que en el país viven alrededor de 80.000 peruanos de origen palestino, plenamente integrados en la vida nacional. Su presencia es destacada en la industria, especialmente la textil, así como en la política, el deporte y la cultura.