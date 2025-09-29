Mayté Ciriaco Ruiz
Cusco: La historia de cómo una menor fue registrada irregularmente como hija de unos agentes del Ministerio de Cultura
En el Puesto de Control y Vigilancia Inaroato, dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (Cusco), una niña indígena de poco más de un año vive bajo custodia de dos agentes de protección del Ministerio de Cultura (Mincul). La presentan como su hija, pero no lo es. La menor es hija de Sabino Kentiava y de una adolescente que murió a los 15 años, en junio de 2024, durante un traslado sanitario.

