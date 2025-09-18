Todo va quedando listo para que la sagrada imagen del Señor de los Milagros realice sus tradicionales recorridos procesionales en el mes de octubre.

Este jueves, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (HSMN) ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer detalles de la festividad del Cristo Moreno, que en este año 2025 tendrá un recorrido extraordinario, a bordo del nazareno móvil, hacia la Provincial Constitucional del Callao.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El Señor de los Milagros volverá a visitar el primer puerto del país después de 22 años, para que los fieles católicos ‘chalacos’ lo puedan venerar y acompañar en esta salida especial.

El recorrido a bordo del nazareno móvil será el domingo 26 de octubre. La imagen saldrá del templo de las Nazarenas a las 6 a.m. y luego será colocada en el vehículo que la trasladará hasta el Callao.

La ruta del recorrido iniciará en la avenida Tacna, para luego seguir por la avenida Nicolás de Piérola, avenida Óscar R. Benavides, avenida Tingo María, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Universitaria y avenida La Marina, hasta llegar a la avenida Guardia Chalaca.

Luego, la imagen seguirá por las avenidas Sáenz Peña y Pacífico. Después retornará por la avenida Sáenz Peña, avenida Guardia Chalaca, avenida La Marina, avenida Universitaria, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Tingo María, avenida Óscar R. Benavides y avenida Nicolás de Piérola, culminando en la avenida Tacna, para ingresar nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

“Se acuerdan cuando el cardenal Augusto Vargas Alzamora decidió que el Señor visitara las diócesis de alrededor o las zonas alejadas para que saliera del centro de Lima, bueno, este año vamos a llevar al Señor de los Milagros al Callao”, dijo en la conferencia de prensa el monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú.

¿Cuándo serán los otros recorridos del Señor de los Milagros?

El Cristo Moreno se reencontrará con sus fieles el sábado 4 de octubre, a partir del mediodía, en el que será su primer recorrido procesional del año.

Luego, la imagen saldrá en procesión el sábado 18, domingo 19, domingo 26 (recorrido extraordinario al Callao) y martes 28 de octubre, además del 1 de noviembre, fecha de su último recorrido del año.

Video recomendado