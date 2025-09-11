Alianza Lima atraviesa uno de los mejores momentos deportivos en los últimos años, con una importante posibilidad de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericacana.
LEE TAMBIÉN: Pedro Gallese: “No hay que hacer morbo. Estamos eliminados, pero siempre damos la cara” | VIDEO
Y este jueves 11 de setiembre anunció el lanzamiento oficial de su indumentaria morada por el mes de octubre, en el que se le rinde homenaje al Señor de los Milagros.
Los hinchas blanquiazules interesados en adquirir estos productos pueden ingresar al siguiente LINK.
MIRA: No lo quieren ver: Alianza Lima solicitó a la CONAR que Diego Haro no los dirija ante Garcilaso
Con precios desde los 269 soles, la marca deportiva Nike pone a la venta un importante lote de camisetas para los aficionados que buscan estar a la vanguardia.
La serie de cuartos de final ante la Universidad de Chile inicia el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha se disputará el jueves 25 del mismo mes en el ‘El Coloso del Llano’ de Coquimbo.
Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.
