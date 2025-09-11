Los íntimos de La Victoria lanzaron a la venta sus camisetas alusivas al mes morado como es tradición.
Los íntimos de La Victoria lanzaron a la venta sus camisetas alusivas al mes morado como es tradición.
Redacción EC
Redacción EC

atraviesa uno de los mejores momentos deportivos en los últimos años, con una importante posibilidad de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericacana.

LEE TAMBIÉN: Pedro Gallese: “No hay que hacer morbo. Estamos eliminados, pero siempre damos la cara” | VIDEO

Y este jueves 11 de setiembre anunció el lanzamiento oficial de su indumentaria morada por el mes de octubre, en el que se le rinde homenaje al Señor de los Milagros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Los hinchas blanquiazules interesados en adquirir estos productos pueden ingresar al siguiente .

MIRA: No lo quieren ver: Alianza Lima solicitó a la CONAR que Diego Haro no los dirija ante Garcilaso

Con precios desde los 269 soles, la marca deportiva Nike pone a la venta un importante lote de camisetas para los aficionados que buscan estar a la vanguardia.

La serie de cuartos de final ante la Universidad de Chile inicia el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha se disputará el jueves 25 del mismo mes en el ‘El Coloso del Llano’ de Coquimbo.

Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC