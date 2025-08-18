Este lunes 18 de agosto, el Presidente de la FPF fue reelegido con más del 95% de votos favorables, y Lander Alemán será su vicepresidente.
Este lunes 18 de agosto, el Presidente de la FPF fue reelegido con más del 95% de votos favorables, y Lander Alemán será su vicepresidente.
La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) eligió este lunes 18 de agosto a la nueva Junta Directiva para los próximos cinco años, y se ratificó como presidente a .

El cuestionado diretivo permanecerá en el cargo hasta finales del año 2030, conforme a la adecuación del estatuto FPF al calendario FIFA mundialista, aprobado por unanimidad, y aquí te contamos quiénes lo acompañarán.

Junta Directiva 2025-2030

  • Agustín Lozano Saavedra (Presidente)
  • Lander Alemán Valdez (Primer vicepresidente)
  • Luis Alberto Duarte Plata (Segundo vicepresidente)
  • Claudio Vidal Limaylla Pérez (Director)
  • Osías Ramírez Gamarra (Director)
  • Freddy Joaquín Ames Hidalgo (Director)
  • Raúl Alexander Lozano Peralta (Director)Farid Damin Awad Musa (Director)
  • Franklin Ali Chuquizuta Alvarado (Director)
  • Juan Andrés Ricketts Rodríguez (Director)
  • Gabriela Moreno Marchinares (Director)

“Agradezco la ratificación de la confianza de los presidentes de las instituciones del fútbol. Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo que es el crecimiento del fútbol peruano”, dijo Lozano, una vez conocidos los resultados.

“Ahora corresponde trabajar de la mano con cada uno de los dirigentes porque todos somos conscientes de que necesitamos resultados deportivos”, añadió.

La elección se definió a favor de Lozano con 61 votos y ninguno en contra. Solo tres electores dejaron en blanco su voto.

Alianza Atlético, la Liga de Ancash, ADT, UTC, Carlos A. Mannucci, Coopsol, Piratas FC, la Liga de Amazonas y la Asociación de Futbolistas y Árbitros conforman el directorio que acompaña a Lozano.

