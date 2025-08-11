Perú y Portugal se verá las caras por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025, el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis. Mientras que la terna peruana se alista, los ‘lusos’ confirmaron a la escuadra que los representará.

Los seleccionados portugueses son: : Nuno Borges (38° ATP en singles), Francisco Cabral (32° en dobles), Jaime Faria (124° en singles), Henrique Rocha (171° S) y Frederico Ferreira Silva (258° S).

Los comandados por Luis Horna llegan a esta llave tras vencer 4-0 a Líbano en los playoffs del Grupo Mundial I, mientras que Portugal venció 3-2 como visitante a Mónaco.

El ganador entre peruanos y portugueses avanzará a la ronda clasificatoria para las Finales de la Copa Davis 2025.

