Al frente estaba Nuno Borges, la primera raqueta de Portugal y número 52 en el ranking ATP. Sin embargo, Gonzalo Bueno se apoyó en la localía y el gran público que asistió al estadio de Los Hermanos Buse en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Así, Bueno derrotó 2-1 (3-6, 6-2 y 7-5) en un partidazo para darle el primer punto a Perú en la serie ante la escuadra portuguesa por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis 2025.

En más de dos horas de partidos sobre la arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición, Borges impuso su mayor experiencia para llevarse el primer set por 6-3. Gonzalo Bueno, con un gran nivel físico y acierto para devolver los derechazos del rival, empató el cotejo con 6-2.

En el parcial definitivo, Gonzalo Bueno se llevó la victoria por 7-5, lo que provocó el delirio de los espectadores en el recinto limeño.

¡Perú brilla en casa ante Portugal! 🇵🇪🙌



Por el Grupo Mundial I, Gonzalo Bueno (209°) dio el gran golpe contra Nuno Borges (52°) y ganó por 3-6, 6-2 y 7-5. Luego, Ignacio Buse (112°) se lució ante Jaime Faria (115°) y festejó por 6-0 y 6-2.



¡A un paso del triunfo! 👏 pic.twitter.com/tKhO9zjUC9 — Copa Davis (@CopaDavis) September 13, 2025

Tras el triunfo, el peruano se mostró muy feliz por lo conseguido. “Estoy muy emocionado por este triunfo, estas son las batallas para las que me preparé y estoy muy contento por ello”, señaló a TV Perú, canal oficial en la cobertura del evento.

“La Copa Davis es un torneo aparte. Cuando juego por Perú siento que me transformo, y creo que todo el equipo también lo hace. Estoy muy feliz, añadió.

Bueno también se refirió a los problemas físicos que enfrentó durante el partido: “La verdad se me puso un poco duro el cuádriceps y las piernas, pero saqué el partido con mucho corazón y entrega”.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.