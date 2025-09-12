Este viernes 12 de septiembre, en el estadio de Los Hermanos Buse en el Club Lawn Tennis de la Exposición, Perú sacó ventaja en la serie ante Portugal tras los triunfos de Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. El primero dio la sorpresa y venció 2-1 a Nuno Borges, mientras que el segundo no tuvo problemas en derrotar 2-0 (6-0 y 6-2) a Jaime Faria.

Buse, primera raqueta nacional, se mostró emocionado tras ganar contundentemente en una cancha que le es familiar. “Estoy muy contento de ganar aquí, para mí es el sitio donde más me emociona jugar y ganar. Es un honor jugar a este nivel, creo que hoy tuve un buen día y Jaime (Faria) no lo tuvo”, declaró a TV Perú.

Más allá de la alegría, Nacho también se dio un tiempo para reflexionar y poner los pies sobre la tierra, sabiendo que este sábado Perú tendrá hasta tres oportunidades de lograr el acceso a los Qualifiers de la Copa Davis 2025.

¡Para aplaudir de pie! El puntazo de Ignacio Buse ante Jaime Faria por la Copa Davis 2025. pic.twitter.com/vEh7ntiFGP — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) September 13, 2025

“Esto es Copa Davis y puede pasar cualquier cosa, no existen los rankings. Toca no confiarnos, estamos 2-0 arriba, pero mañana tenems que salir con todo”, añadió.

Por otro lado, Buse opinó sobre el buen nivel que mostró Gonzalo Bueno: “Jugó increíble. Le dije antes del partido, que salga y lo disfrute, que no le debía nada a nadie, a veces nos generamos un poco de presión extra, pero cuando lo neutralizas, sacamos nuestra mejor versión”.

Por último, el tenista peruano se deshizo en elogios por el público peruano en un día lleno de festejos. “Es un honor. Siento el cariño de la gente, incluso cuando estoy en el extranjero también lo siento porque me llegan muchos mensajes, es bonito y especial, porque Perú es un país muy patriota y estoy contento que se puedan identificar con el tenis”, finalizó.

