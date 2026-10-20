La tercera procesión del Señor de los Milagros culminó durante la madrugada de este martes 20 de octubre, luego de más de 20 horas de recorrido por las calles de Lima. La imagen del Cristo de Pachacamilla ingresó al Santuario de Las Nazarenas alrededor de las 3:30 a.m., donde fue recibida por miles de fieles.

La salida del Cristo Moreno comenzó el lunes 19 de octubre, poco después de las 6 a.m., desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos. Desde ese punto, el anda avanzó por diferentes calles del Cercado de Lima y de La Victoria, en medio de las muestras de devoción de los asistentes.

Durante su recorrido, el Señor de los Milagros pasó por las avenidas Grau, Nicolás de Piérola, Abancay y Tacna; además del jirón Leticia y los alrededores de la plaza San Martín.

La llegada del Señor de los Milagros al Hospital Guillermo Almenara reunió a cerca de 300 pacientes, familiares y profesionales de la salud. (Foto: Difusión)

Uno de los momentos más significativos se produjo durante el paso de la imagen por los hospitales Dos de Mayo y Guillermo Almenara. En ambos establecimientos, pacientes, familiares y trabajadores de salud participaron en los homenajes al Señor de los Milagros.

La procesión también incluyó un homenaje en el Palacio de Justicia. Posteriormente, el anda continuó su desplazamiento por las calles del centro de Lima hasta completar la ruta prevista y retornar al Santuario de Las Nazarenas.

¿Cuándo será la cuarta procesión del Señor de los Milagros?

La siguiente salida del Señor de los Milagros está programada para el miércoles 28 de octubre, desde las 6 a.m., con partida y retorno al Santuario de Las Nazarenas. En este recorrido, la imagen avanzará por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, además del jirón Caylloma, con una visita prevista al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros mientras las autoridades aplicaban cierres progresivos en las vías comprendidas en su tercer recorrido. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).

Después de esa parada, el recorrido continuará por las avenidas Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, antes de dirigirse nuevamente hacia la avenida Tacna.