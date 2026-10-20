Tercera salida de la santísima imagen del Señor de los Milagros. Miles de fieles llegan al Cercado de Lima para acompañar la Santa imagen. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Tercera salida de la santísima imagen del Señor de los Milagros. Miles de fieles llegan al Cercado de Lima para acompañar la Santa imagen. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Por Redacción EC

La tercera procesión del Señor de los Milagros culminó durante la madrugada de este martes 20 de octubre, luego de más de 20 horas de recorrido por las calles de Lima. La imagen del Cristo de Pachacamilla ingresó al Santuario de Las Nazarenas alrededor de las 3:30 a.m., donde fue recibida por miles de fieles.

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