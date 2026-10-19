El Señor de los Milagros realiza este lunes 19 de octubre su tercer recorrido procesional por las calles de Lima. (Foto: Andina)
El Señor de los Milagros realiza este lunes 19 de octubre su tercer recorrido procesional por las calles de Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Señor de los Milagros realiza este lunes 19 de octubre su tercer recorrido procesional por las calles de Lima, en una jornada que congrega a miles de fieles. La imagen del Cristo de Pachacamilla continuará su trayecto por el Cercado de Lima y La Victoria, como parte de las actividades tradicionales del Mes Morado 2026.

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