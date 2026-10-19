El anda llegó a las 3:15 a.m. al santuario de la Virgen del Carmen, ubicado en Barrios Altos, tras concluir la segunda salidaprocesional. Luego de unas horas de descanso, la imagen retomó su recorrido poco después de las 6:00 a.m., acompañada por oraciones y muestras de devoción de los fieles devotos.
¿Cuál es la ruta del Señor de los Milagros este 19 de octubre?
De acuerdo con el plan establecido, la procesión avanzará por el jirón Huánuco y continuará por los jirones Puno y Antonio Bazo, donde está previsto el ingreso al Hospital Nacional Dos de Mayo. Este punto forma parte de las paradas programadas para la visita de la imagen a establecimientos de salud.
Posteriormente, el Cristo Moreno se dirigirá al Hospital Guillermo Almenara, en La Victoria. Continuará su recorrido por las avenidas Miguel Grau, Nicolás de Piérola y Abancay para luego bajar por los jirones Leticia y Miguel Aljovin hacia el Paseo de los Héroes Navales, donde se detendrá frente al Palacio de Justicia.
El recorrido seguirá por el jirón Carabaya y bordeará la Plaza San Martín. Desde allí, el Señor de los Milagros continuará por la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Tacna, hasta retornar a la Iglesia de las Nazarenas, donde culminará esta tercera salida procesional.
El desplazamiento de las andas también contempla restricciones progresivas al tránsito en diversas calles del Cercado de Lima. Las autoridades han recomendado utilizar como rutas alternas las avenidas Alfonso Ugarte, García Naranjo y Bausate y Meza.
Esta medida se aplica ya de manera progresiva y se prevé que continuará hasta las 4 a.m. del martes 20 de octubre.
El papa León XIV fue sometido el martes 13 de octubre a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho después de detectarle una masa cancerosa, y "se despertó con normalidad" tras la operación, informó el Vaticano. (AFP)