El Señor de los Milagros es una de las expresiones de fe más importantes del Perú y cada octubre convierte el Centro Histórico de Lima en punto de encuentro para miles de creyentes. Durante sus recorridos procesionales, la imagen del Cristo Moreno avanza acompañada por las hermandades, los sahumadores, las cantoras y los fieles que renuevan sus promesas. La programación de 2026 contempla cinco salidas procesionales, distribuidas entre octubre y noviembre, por lo que conocer el calendario resulta fundamental para quienes desean acompañar la imagen o planificar sus desplazamientos por la capital.

¿Cuándo será la próxima procesión del Señor de los Milagros?

El miércoles 28 de octubre se desarrollará el cuarto recorrido procesional de 2026, con salida desde el Santuario de las Nazarenas. De acuerdo con el calendario publicado por El Peruano, las andas avanzarán por distintas vías del Centro de Lima antes de regresar al mismo santuario. La programación consultada confirma la fecha y el itinerario, pero no precisa una hora de inicio para esta jornada; por ello, no corresponde atribuirle el horario anunciado para otras salidas.

Esta procesión tendrá como uno de sus momentos centrales la visita al Hospital Arzobispo Loayza, donde la imagen llevará su bendición a los enfermos. Será una jornada distinta a la prevista para el 19 de octubre, cuyo itinerario incluye los hospitales Dos de Mayo y Guillermo Almenara, además del Palacio de Justicia. Ambas forman parte del programa de cinco recorridos preparado para este año.

¿Cuál será la ruta del Señor de los Milagros el miércoles 28 de octubre?

La procesión comenzará a las 6:00 a. m., según el calendario difundido por la Agencia Andina. Desde las Nazarenas, las andas avanzarán por la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte. Uno de los momentos centrales será la visita al Hospital Arzobispo Loayza, donde la imagen llevará su bendición a los pacientes y al personal de salud.

Después de la visita al hospital, el recorrido continuará por la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Venezuela, el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, el Cristo Moreno retornará por la avenida Tacna hasta ingresar nuevamente al Santuario de las Nazarenas. Los devotos que planeen acompañar la procesión deben considerar que el tránsito podría verse afectado de manera temporal en las vías comprendidas en el recorrido.

¿Cuándo será la última procesión del Señor de los Milagros en 2026?

Aunque el miércoles 28 de octubre marcará la última salida procesional de ese mes, el calendario religioso contempla una quinta jornada para el domingo 1 de noviembre, que pondrá fin a los recorridos del Señor de los Milagros en 2026. En esa ocasión, la imagen pasará por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, antes de retornar por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas. La salida está prevista para el mediodía.

Los fieles que no puedan acudir al Centro Histórico de Lima podrán consultar las novedades y transmisiones en los canales digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y Canal HN. También se recomienda revisar los avisos de las autoridades de transporte y de la Municipalidad Metropolitana de Lima antes de salir, especialmente si se necesita circular por las zonas cercanas al recorrido. Así, los devotos podrán organizar su asistencia y participar de esta tradición religiosa que cada año reúne a miles de personas durante el Mes Morado.

¿Qué recomendaciones seguir para acompañar al Señor de los Milagros?

Quienes participen en los próximos recorridos deben tomar precauciones frente al calor y las largas horas de caminata. Especialistas de EsSalud recomiendan mantener una adecuada hidratación, protegerse del sol, alimentarse a las horas habituales y cumplir con la medicación prescrita. Estas medidas cobran especial importancia después de que más de 130 devotos requirieran atención durante el segundo recorrido procesional de este año.

Los adultos mayores, los niños, las embarazadas y las personas que necesitan apoyo para movilizarse requieren especial cuidado en los sectores de mayor concentración. Los socorristas aconsejan evitar las aglomeraciones y permanecer a una distancia prudente de las andas. Si aparecen mareos, debilidad o fatiga, corresponde solicitar ayuda en un puesto médico, en lugar de continuar caminando pese al malestar.

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