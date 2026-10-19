El Señor de los Milagros recorre las calles de Lima durante octubre, mes central de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del Perú. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
El Señor de los Milagros recorre las calles de Lima durante octubre, mes central de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del Perú. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
Por Redacción EC

El Señor de los Milagros es una de las expresiones de fe más importantes del Perú y cada octubre convierte el Centro Histórico de Lima en punto de encuentro para miles de creyentes. Durante sus recorridos procesionales, la imagen del Cristo Moreno avanza acompañada por las hermandades, los sahumadores, las cantoras y los fieles que renuevan sus promesas. La programación de 2026 contempla cinco salidas procesionales, distribuidas entre octubre y noviembre, por lo que conocer el calendario resulta fundamental para quienes desean acompañar la imagen o planificar sus desplazamientos por la capital.