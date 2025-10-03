Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de la maletera de su propio vehículo, en el distrito de Breña.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos de la cuadra 9 del jirón Huarza alertaran sobre un fuerte olor putrefacto que emanaba del automóvil estacionado en la vía pública. La víctima fue identificada como Alexander Valverde Laines, de 42 años.

La víctima fue identificada como Alexander Valverde Laines, de 42 años. (Foto: GEC)

De acuerdo con información difundida por el noticiero 24 Horas, el cuerpo fue encontrado maniatado y en avanzado estado de descomposición, lo que obligó a los efectivos a usar mascarillas para resistir el penetrante olor que salía del vehículo.

Fuentes policiales informaron que la pareja de la víctima, identificada como Keily Arimar Aguilera Meneses, de 42 años y nacionalidad venezolana, permanece detenida en la comisaría del sector. En su declaración inicial habría confesado el crimen. Según dicha versión, el hecho se habría producido el pasado viernes 26 de septiembre.

De acuerdo con testigos, tras el hallazgo los agentes se acercaron al domicilio de la mujer, ubicado a pocos metros de donde estaba el auto. Allí, al ser confrontada, la mujer rompió en llanto y reconoció su participación en el hecho, según el noticiero.

Fuentes policiales señalaron que la esposa de la víctima, de nacionalidad venezolana, fue detenida tras admitir su participación en el hecho. (Foto: GEC)

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar las motivaciones detrás de este caso que ha causado conmoción en la zona.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.