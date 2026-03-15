Resumen

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Niño de un año llegó desde cusco con tumor de 2 kilos y médicos del INSN de Breña logran salvarle la vida.
Niño de un año llegó desde cusco con tumor de 2 kilos y médicos del INSN de Breña logran salvarle la vida.
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Said y su familia, provenientes del distrito de Yanaoca, en la provincia de Canas, región Cusco, emprendieron un camino marcado por la preocupación y la incertidumbre en busca de atención especializada. Ese recorrido los condujo hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, donde el pequeño fue sometido a una compleja cirugía que permitió extraer un tumor de dos kilos en el hígado y salvar su vida.

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