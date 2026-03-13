El tránsito entre Lima y Huaraz se quedó interrumpido debido al desplome de una parte del puente Collota, o también conocido puente Sahuay, ubicado en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, en la región Áncash. La caída de la estructura, ocurrida la noche del último miércoles, dejó una persona fallecida y tres heridos.

Las intensas lluvias que cayeron en los últimos días en la zona dañaron las estructuras del puente y ocasionaron su desplome, indicó el Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER) de Áncash. Remarcó que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en ambos sentidos en el tramo Cátac-Conococha.

La víctima fue identificada como Eulalia Modesta Felipe Hermosilla (47), mientras que los heridos son Magdalena Izquierdo López (35), Cristian Chuquiyauri Garay (34) y un menor de 16 años de iniciales C.C.D. Estos últimos se encuentran policontusos y son atendidos en el hospital de Recuay.

El puente Collota recibió mantenimiento hace unos meses, pero no se reforzó sus estructuras. (Foto: José Luis Maguiña)

Hay el riesgo de que localidades queden incomunicadas y desabastecidas por desplome del puente Collota

El mayor riesgo de que no se solucione a tiempo el desplome del puente Collota es que las provincias de Ocros y Bolognesi, así como localidades de la región Huánuco, queden incomunicadas con sectores del Callejón de Huaylas y del Callejón de Conchucos, advirtió el periodista José Luis Maguiña Ortiz a El Comercio.

También alertó de que los pueblos de Conchucos y Recuay, así como los distritos de Ticapampa y Cátac, podrían quedar desabastecidos, pues están ubicados a más de 30 kilómetros al sur de Huaraz, por lo que, ante el cierre del puente Collota, el traslado de productos y alimentos a través del trayecto Lima-Casma-Huaraz es más costoso y difícil, ya que implica más horas de viaje.

El puente Collota conecta Huaraz y Lima, por lo que su funcionamiento resulta vital para el comercio entre ambas ciudades. (Foto: José Luis Maguiña)

En ese contexto, el periodista hizo hincapié en que el distrito de Cátac es estratégico, ya que es el terrapuerto del callejón de Huaylas y callejón de Conchucos. Además, remarcó que también se afectaría la actividad minera, pues de Áncash salen camiones que trasladan a Lima concentrados de minerales.

Maguiña remarcó que muchas personas están arriesgando su vida al cruzar el puente colapsado para hacer trasbordos, pese a que la Policía ha prohibido el paso, ya que el puente sigue cediendo al estar su estructura debilitada. Incluso, en algunos puntos del río Collota han colocado sogas en ambos extremos para cruzar el cauce.

Existe el riesgo de otros cuatro puentes de Cátac se desplomen

Ever Pérez Alvarado, alcalde del distrito de Cátac, pidió a las autoridades solucionar de manera rápida el tema del acceso del acceso a la provincia de Recuay, ya que podría quedar aislada, pues no hay ruta alterna cercana.

En diálogo con El Comercio, el burgomaestre indicó que las empresas de transporte interprovincial, las unidades particulares y camiones que transportan mercadería están optando por tomar la ruta Lima-Pativilca-Casma-Huaraz, lo que representa dos horas más con respecto al trayecto habitual, que suele tomar de 7 a 8 horas de viaje.

Advirtió que los trabajos que se realicen en la zona para instalar cualquier tipo de estructura provisional podrían complicarse por las lluvias que caen en estos días.

El puente Collota sucumbió ante las fuertes lluvias. (Foto: José Luis Maguiña)

Lo más alarmante del caso es que, de los 12 puentes que hay en Cátac, cuatro se encuentran en mal estado y con riesgo de desplomarse ante las fuertes precipitaciones y la fuerte corriente del río Collota, advirtió el alcalde. Incluso, afirmó que esta situación se había reportado a las autoridades tiempo atrás.

También cuestionó los trabajos de mantenimiento que hicieron las autoridades del MTC en el puente hace dos meses, pues aseguró que solo se hizo un recapeo de la pista, pero no se reforzaron sus estructuras.

“Hace poco se hizo trabajo de ‘recapeo’ de la capa asfáltica, pero no se hizo la refacción de esos puentes, pese a las advertencias que se hicieron. Esto era de ocurrir porque se nota el deterioro de los puentes, sin embargo, solamente se hizo el ‘recapeo’”, aseveró Pérez Alvarado.

Instalarán puente metálico para restablecer tránsito, informó el MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que trasladará estructuras metálicas para instalar, a través de Provías Nacional, un puente Bailey para restablecer el tránsito en la zona donde se ubica el puente Collota.

“Luego de la evaluación técnica realizada por especialistas en puentes, ya se realiza el traslado de estructuras metálicas hacia el sector afectado, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de los usuarios de esta importante vía nacional”, indicó el MTC.

El MTC envió estructuras metálicas para implementar un puente Bailey ante el colapso del puente Collota.

Remarcó que se coordina con la Policía de Carreteras el resguardo del área afectada y la orientación a los conductores que circulan por la zona. Recomendó a los usuarios utilizar como ruta alterna el corredor Casma – Huaraz mientras se ejecutan los trabajos para recuperar la transitabilidad.

El Gobierno Regional de Áncash informó que la instalación de las estructuras se iniciará el viernes 13 de marzo y que el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, llegará a la zona para verificar y supervisar los trabajos.

Empresas de transporte interprovincial temen que situación afecte la Semana Santa

La ruta Lima-Casma-Huaraz, que se ha establecido como vía alterna ante el colapso del puente Collota, representa tres horas más de viaje y eleva los costos de las empresas de transporte interprovincial y de carga, advirtió Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

Esta situación se agrava, según dijo, con la crisis energética que actualmente afecta al país, ya que recordó que el precio del diésel se ha disparado por pura especulación.

“Esto origina un gasto mayor en la logística, mayor combustible, teniendo en cuenta cómo ha subido el combustible”, apuntó.

Ojeda dijo temer que la situación se prolongue hasta Semana Santa, donde se registra la mayor cantidad de viajes en el año, pese a los compromisos del Gobierno de solucionar el tema con la instalación de un puente Bailey y de establecer una vía alterna provisional.

El dirigente indicó que las 20 empresas de transporte interprovincial que operan la ruta Lima-Huaraz no han subido el precio de los pasajes debido a que actualmente es temporada baja.