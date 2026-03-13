Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El tránsito entre Lima y Huaraz se quedó interrumpido debido al desplome de una parte del puente Collota, o también conocido puente Sahuay, ubicado en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, en la región Áncash. La caída de la estructura, ocurrida la noche del último miércoles, dejó una persona fallecida y tres heridos.

